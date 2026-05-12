طالبة من "اليرموك" تفوز بجائزة القراءة الحرة على مستوى الجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري- حققت الطالبة فرح سامي البدر من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك المركز الأول في جائزة الدكتور يعقوب ناصر الدين للقراءة الحرة، التي نظّمتها جامعة الشرق الأوسط، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية.

اضافة اعلان



ويعكس هذا الإنجاز تميز الطالبة البدر، العضو في فريق المناظرات بعمادة شؤون الطلبة، في واحدة من أبرز المسابقات الثقافية التي تهدف إلى تنمية مهارات القراءة وتعزيز القدرات الإبداعية والكتابية لدى الطلبة.



وأعرب عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور أحمد الشريفين عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن فوز الطالبة البدر يجسد مستوى التميز الذي يحققه طلبة الجامعة في المجالات الثقافية والفكرية، ويعكس قدرتهم على المنافسة في المحافل الوطنية.