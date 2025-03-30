طالب أردني من "طب اليرموك" يحصل على "درجة الشرف" من جامعة UCLA الأمريكية

الوكيل الإخباري- حصل الطالب خالد الوقفي من كلية الطب في جامعة اليرموك على تقييم "درجة الشرف – Honors" من جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس (UCLA)، بعد إنهائه تدريبًا سريريًا اختياريًا في قسم الباطني في مستشفى "رونالد ريغان" التابع لجامعة كاليفورنيا.

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ويكتسب هذا التقييم أهميته بوصفه من أرفع التقديرات الأكاديمية في النظام الطبي الأمريكي، وصادر عن إحدى أعرق الجامعات والمراكز الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، إضافة إلى أن هذا التقييم يُمنح لعدد محدد من الطلبة الذين يظهرون تفوقًا استثنائيًا في الأداء السريري والمهني، وكفاءة عالية في التعامل مع الحالات المعقدة والعمل ضمن الفريق الطبي.



وعبّر الوقفي عن سعادته بتحقيقه هذا الإنجاز، موجها شكره لجامعة اليرموك التي أتاحت له ولزملائه هذه الفرصة الأكاديمية، مؤكدًا أنها تُمثلُ تجربة تعليمية ومهنية هامة ساهمت وتساهم في تطوير مهاراته السريرية وفتح آفاق جديدة أمام مستقبله الطبي.



من جهتها، قالت عميدة كلية الطب الدكتورة جمانة السليمان، إن هذا التقييم يُمثلُ إنجاز أكاديميا أردنيا جسده الطالب الوقفي، كما ويُجسد جودة التعليم والتأهيل الذي يتلقاه الطلبة في كلية الطب بجامعة اليرموك، مشيرة إلى أن هذه الفرصة الأكاديمية التدريبية جاءت في إطار اتفاقية التعاون الأكاديمي الموقعة بين جامعة اليرموك وجامعة اليفورنيا لوس أنجلوس (UCLA).



وأضافت أن هذه الاتفاقية فتحت وتفتح آفاقا عالمية أمام طلبتنا، لافتة إلى أن طلبة كلية الطب في جامعة اليرموك هم الوحيدون على مستوى الجامعات الأردنية الذين يُسمح لهم في إجراء التدريب السريري الاختياري في مستشفيات جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس (UCLA)، مما يعكس مكانة جامعة اليرموك وثقة المؤسسات العالمية بكفاءتها الأكاديمية.