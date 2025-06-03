طبيب ينقذ مسن من جلطة قلبية على طريق المطار .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- في موقف إنساني لافت، ساهم الطبيب الأردني محمد المناصرة في إنقاذ حياة مسن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده تحت جسر مادبا على طريق المطار، وذلك بحسب ما أوردته إدارة السير في تقريرها المروري اليومي. اضافة اعلان





ووفقًا للتفاصيل التي وردت في التقرير، فإن المسن توقف أسفل الجسر بعد شعوره بالتعب والإرهاق الشديدين، لتصادف مروره دورية سير كانت تقوم بجولتها الاعتيادية، حيث لاحظ عناصرها حالته الصحية الصعبة، فبادروا إلى تقديم المساعدة الأولية.



وأثناء وقوف الدورية، توقف أحد المواطنين وترجل من مركبته حاملًا حقيبة إسعافات أولية، ليتبين لاحقًا أنه الدكتور محمد المناصرة، الذي لم يتردد في التدخل الإنساني والطبي، حيث قام بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة باستخدام أدواته الطبية وبطرق مهنية لحين وصول كوادر الدفاع المدني.



ووفقًا للتقرير، فقد تبين أن المسن يعاني من بدايات جلطة قلبية، وأكدت إدارة السير أن الإجراءات السريعة والدقيقة التي قام بها الدكتور المناصرة ساهمت بشكل مباشر في إنقاذ حياة المريض.



وقد وجهت إدارة السير شكرًا خاصًا للطبيب محمد المناصرة على موقفه النبيل وسرعة استجابته، مثمنةً حسه الإنساني والمهني، ومؤكدة أن مثل هذه التصرفات تمثل قيم المجتمع الأردني وروحه الأصيلة.