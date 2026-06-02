طرح أراضٍ سكنية وتجارية وصناعات خفيفة بالمزاد في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توفر قطع أراضٍ سكنية وتجارية وأراضي صناعات خفيفة معروضة للبيع نقداً بالمزاد بالظرف المختوم، ضمن عدد من المشاريع الإسكانية في محافظات العاصمة والزرقاء والمفرق وإربد وجرش.





وأوضحت المؤسسة أن الأراضي المطروحة للبيع تشمل قطعاً سكنية وتجارية في مشروع إسكان أبو نصير/ الجزء السابع/ المرحلة الأولى/ حوض (10) أصهي الفقير، إضافة إلى قطع سكنية في مشروع إسكان أبو نصير/ الجزء الثامن/ حوض (10) أصهي الفقير، وقطع سكنية في مشروع إسكان موبص (1+5) حوض (2) السفوح الغربي، وقطعاً تجارية وسكنية في مشروع إسكان عمان (2) حوض (1) عويس.



كما تشمل قطعاً تجارية في مشروعي إسكان أبو علندا (1) وأبو علندا (2) بحوض (27) المناطير، وقطعاً سكنية في مشاريع إسكان طبربور (2) بحوض (4) أم العقارب، وإسكان الزيتونة (2) بحوض (2) الدفيانة، وإسكان توسعة ماركا الجديد بحوض (1) حنو الكسار.



وفي محافظة الزرقاء، تطرح المؤسسة قطع أراضٍ للصناعات الخفيفة ضمن مشروع إسكان جبل طارق وحوض (13) وادي الحجر، وإسكان الزرقاء الجديد بحوض (13) وادي الحجر، إضافة إلى قطع سكنية في مشروع إسكان الأمير هاشم والمعلمين بحوض (3) رجم الجيش.



وفي محافظة المفرق، تشمل الأراضي المطروحة قطعاً سكنية في مشروع إسكان إيدون (1) بحوض (3) رجم أبو فلاحة، ومشروع إسكان صبحا وصبحية بحوض (5) خط بغداد، إلى جانب قطع تجارية في مشروع إسكان توسعة المفرق بحوض (1) المفرق الشرقي.



أما في محافظة إربد، فتتضمن الطروحات قطعاً سكنية في مشروع إسكان النعيمة بحوض (29) حاطم، وقطعاً تجارية في مشروع إسكان البدر–الحصن بحوض (34) البطام الجنوبي، وقطعاً سكنية في مشروع إسكان الديرة الهنداوي بحوض (62) وادي الهنداوي، وقطعاً تجارية في مشروع إسكان كفريوبا بحوض (5) شارع.



كما تطرح المؤسسة قطعاً سكنية ضمن مشروعي إسكان بيادر عجرمة (1) وبيادر عجرمة (2) بحوض (3) بيادر عجرمة في محافظة جرش.



ودعت المؤسسة الراغبين بالشراء إلى مراجعة مبناها الرئيسي في جبل عمان/ الدوار الثالث اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 حزيران 2026، ودفع قيمة التأمين النقدي المطلوبة والبالغة 2 بالمئة من قيمة سعر الحد الأدنى للمزاد، وبما لا يقل عن 1000 دينار نقداً أو بموجب شيك بنكي مصدق باسم مقدم طلب الشراء.



وبينت أن على المتقدم وضع طلب الشراء وشيك التأمين المصدق أو وصل المقبوضات وصورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول في مغلف خاص بالمزاد وإيداعه في الصندوق المخصص لذلك، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد 14 حزيران 2026.



وأوضحت المؤسسة أنه في حال الرغبة بشراء أكثر من قطعة سكنية أو تجارية، يجب تقديم طلب منفصل ومستقل لكل قطعة على حدة، كما يجوز لأكثر من شخص التقدم بطلب شراء لأي قطعة شريطة دفع قيمة التأمين النقدي وإرفاق صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول لكل منهم.



ودعت الراغبين بالشراء إلى مراجعة مديرية الأملاك في مبنى المؤسسة بالدوار الثالث للاطلاع على الأحكام التنظيمية الخاصة بالقطع وخدمات البنية التحتية ومعاينة القطع معاينة تامة نافية للجهالة وقبولها بحالتها الراهنة قبل إيداع الطلب.





