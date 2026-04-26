طرح أكشاك للاستثمار بمتنزه الأمير هاشم في بيرين

الوكيل الإخباري- طرحت بلدية بيرين الجديدة فرصة استثمارية جديدة عبر مزاد بالظرف المختوم، لتأجير اثنين من الأكشاك متعددة الأغراض داخل "متنزه الأمير هاشم بن الحسين" في منطقة بيرين، لمدة استثمارية تصل إلى ثلاثة أعوام.





