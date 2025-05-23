طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي اعتبارا من السبت

الوكيل الإخباري- يبدأ اتحاد كرة القدم، اعتبارا من يوم غد السبت، عبر المنصة الإلكترونية، بطرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي والمقررة عند 9:15 من مساء الثلاثاء 10 حزيران المقبل، على ستاد عمان الدولي.

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وتأتي هذه المباراة ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.



وبحسب آلية شراء التذاكر المخصصة للجمهور الأردني للمباراة، يتطلب الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإتمام عملية الشراء، إدخال الرقم الوطني والتحقق من مطابقته مع تاريخ الميلاد، مع إمكانية الحصول على أربع تذاكر كحد أقصى لكل شخص.



وجدد الاتحاد الأردني لكرة القدم التأكيد على ضرورة شراء تذاكر المباراة من المنصة الرسمية المخصصة لبيع التذاكر فقط وعدم الحصول عليها من مصادر أخرى تجنبا للوقوع بالاحتيال، حيث قد يتم بيع نفس التذكرة لأكثر من شخص وبأسعار باهظة ولن تخول المشجع للدخول إلى المباراة.



يذكر، أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.