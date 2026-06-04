الخميس 2026-06-04 05:26 م

طرح تشكيلة من منتجات منتخب النشامى للجماهير

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المنتجات الجديدة التي طرحها الاتحاد
 
الخميس، 04-06-2026 04:26 م

الوكيل الإخباري- طرح الاتحاد الأردني لكرة القدم مجموعة متنوعة من منتجات المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الجماهير.

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وتشمل المنتجات الجديدة قمصانا تذكارية، وقبعات (كاب)، وحقائب ظهر، وأوشحة تشجيعية، وميداليات، وشماغات كتب عليه "النشامى" إلى جانب خيارات جماهيرية أخرى تحمل هوية المنتخب الوطني، وذلك ضمن الاستعدادات لمشاركة النشامى في نهائيات كأس العالم 2026.


وأوضح الاتحاد، الخميس، أن المنتجات متوفرة في متجر الجماهير بمقر الاتحاد ومتجر الاتحاد الإلكتروني، فيما ستتوفر أيضاً في بوليفارد العبدلي اعتباراً من 6 تموز، إضافة إلى إتاحتها عبر تطبيق "طلبات" قريبا.


ودعا الاتحاد الجماهير إلى دعم المنتخب الوطني والاستعداد للمونديال من خلال اقتناء منتجات النشامى المتنوعة المتوفرة عبر نقاط البيع المعتمدة.


أعلن الاتحاد نقاط بيع قميص المنتخب الوطني "النشامى" أمام الجماهير. وستكون القمصان متوفرة بكافة الألوان التي أطلقها الاتحاد، وبكميات تلبي الطلب الجماهيري المتوقع.


وتتوفر نسخ القميص بعدة فئات؛ إذ يبلغ سعر نسخة الجماهير 27 دينارا للونين الأبيض والأحمر، فيما يبلغ سعر النسخة باللون الأسود 40 دينارا، بينما يبلغ سعر نسخة اللاعبين 60 دينارا.


ويعمل الاتحاد على توفير مخزون كافٍ من القمصان، لضمان استمرارية التوريد وتلبية الطلب المتزايد على قمصان النشامى مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.


وفي 18 أيار 2026، أطلق الاتحاد القميص الرسمي لمنتخب النشامى لبطولة كأس العالم 2026، والذي استلهم عناصره من الهوية والثقافة الأردنية.


ويأتي تصميم القميص الجديد للمنتخب الوطني ليروي قصة هوية أصيلة تضرب جذورها في عمق الزمن، من خلال منظومة بصرية تستلهم رموزاً بارزة في الثقافة الأردنية، بما يعزز حضور الهوية الوطنية على الساحة الكروية العالمية.


وصُمم قميص النشامى بأيدٍ أردنية، حيث أسهمت المصممة دانية اللوزي والمصمم الحروفي حسين الأزعط في تجسيد الهوية الأردنية داخل تفاصيل التصميم، من خلال تحويل الرموز الوطنية والتراثية إلى لغة بصرية معاصرة تعكس عمق الانتماء وروح التحدّي الرياضي، وتبرز ملامح الهوية الأردنية بأسلوب إبداعي حديث.

 
 


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