طرح عطاءين لمشروعات طرق حيوية في إقليم البترا

وأوضح السواعير، أن العمل جارٍ على استكمال إجراءات طرح العطاءات، حيث تم طرح أحد العطاءين، فيما يجري استكمال الوثائق اللازمة لطرح العطاء الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تعزيز البنية التحتية في لواء البترا، بما يسهم في رفع جاهزية المدينة للمرحلة المقبلة، لا سيما مع التوجه نحو تنشيط الحركة السياحية.
وبيّن أن تطوير شبكة الطرق سيسهم في تحسين انسيابية الحركة داخل المدينة، خاصة في المناطق الحيوية، إلى جانب دعم مسارات تفويج السياح، لافتاً إلى أن مشروع طريق الطوارئ يشكل جزءاً مهماً من المسار الدائري في المنطقة.
وأكد السواعير أن تنفيذ هذه المشروعات سينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي، من خلال توفير فرص عمل خلال مراحل التنفيذ، إضافة إلى خلق فرص اقتصادية لاحقة مرتبطة بالمشروعات السياحية في الإقليم.
