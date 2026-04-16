الخميس 2026-04-16 10:17 ص

طرح عطاءين لمشروعات طرق حيوية في إقليم البترا

الخميس، 16-04-2026 08:32 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، عدنان السواعير، أن مبلغ الدعم الحكومي البالغ مليوني دينار، والذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، سيُخصص لتنفيذ مشروعين رئيسيين في منطقة وادي موسى، هما طريق الدارة (شارع الدارة) في وسط المدينة والموازي للشارع السياحي، إضافة إلى مشروع طريق الطوارئ في منطقة أم صيحون.اضافة اعلان


وأوضح السواعير، أن العمل جارٍ على استكمال إجراءات طرح العطاءات، حيث تم طرح أحد العطاءين، فيما يجري استكمال الوثائق اللازمة لطرح العطاء الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تعزيز البنية التحتية في لواء البترا، بما يسهم في رفع جاهزية المدينة للمرحلة المقبلة، لا سيما مع التوجه نحو تنشيط الحركة السياحية.

وبيّن أن تطوير شبكة الطرق سيسهم في تحسين انسيابية الحركة داخل المدينة، خاصة في المناطق الحيوية، إلى جانب دعم مسارات تفويج السياح، لافتاً إلى أن مشروع طريق الطوارئ يشكل جزءاً مهماً من المسار الدائري في المنطقة.

وأكد السواعير أن تنفيذ هذه المشروعات سينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي، من خلال توفير فرص عمل خلال مراحل التنفيذ، إضافة إلى خلق فرص اقتصادية لاحقة مرتبطة بالمشروعات السياحية في الإقليم.
 
 


