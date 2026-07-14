طرح عطاء لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري- طرحت الحكومة عطاء لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام، بتكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر، وفق الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح.

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وقالت وشاح ، إن المشروع سيقام على مساحة تبلغ 17.5 دونما في محاذاة المركز الحدودي الحالي، متوقعة إنجازه في منتصف العام المقبل.