طرح عطاء لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة جسر الملك حسين

وقالت وشاح ، إن المشروع سيقام على مساحة تبلغ 17.5 دونما في محاذاة المركز الحدودي الحالي، متوقعة إنجازه في منتصف العام المقبل.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تقديم خدمات للمسافرين القادمين والمغادرين، إذ يتكون المشروع من ساحات وأسوار وأرصفة ومسارب ومواقف للمركبات العمومية (سرفيس الجسر) العاملة على النقل من وإلى الجسر.
-
أخبار متعلقة
-
135 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" خلال 3 أشهر من انطلاقه
-
الضمان الاجتماعي يعلن عن تسهيلات مالية لمساندة القطاع السياحي
-
"دراسات المهندسين" توصي بإعداد استراتيجية وطنية للسكك الحديدية
-
الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني
-
بيان أمني حول انفجار قنبلة يدوية قديمة في العاصمة عمان
-
إبسوس: غالبية الأردنيين متفائلون بمستقبل الاقتصاد وتحسن أوضاعهم المالية
-
وفد أطفال الأردن يشارك في ختام البرلمان العربي للطفل بالشارقة
-
الأمسية الرابعة لمهرجان صيف عمان تبهج الحضور بأجوائها الغنائية