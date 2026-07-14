الثلاثاء 2026-07-14 10:06 ص

طرح عطاء لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة جسر الملك حسين

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   طرحت الحكومة عطاء لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام، بتكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر، وفق الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح.

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وقالت وشاح ، إن المشروع سيقام على مساحة تبلغ 17.5 دونما في محاذاة المركز الحدودي الحالي، متوقعة إنجازه في منتصف العام المقبل.


وأضافت أن المشروع سيسهم في تقديم خدمات للمسافرين القادمين والمغادرين، إذ يتكون المشروع من ساحات وأسوار وأرصفة ومسارب ومواقف للمركبات العمومية (سرفيس الجسر) العاملة على النقل من وإلى الجسر.

 
 


gnews

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