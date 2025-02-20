طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من الشعير.

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ودعت الوزارة الراغبين في الاشتراك لمراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل، الموافق 26 شباط 2025.