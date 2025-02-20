طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

ودعت الوزارة الراغبين في الاشتراك لمراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل، الموافق 26 شباط 2025.
واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
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