الثلاثاء 2025-04-22 11:56 ص
 

طرح فرص استثمارية في موقع تلفريك عجلون

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 10:49 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في موقع تلفريك عجلون، ضمن حدود منطقة الصوان التنموية.

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وبحسب بيان للمجموعة اليوم الثلاثاء، تشمل الفرص مطاعم ومقاهي وقاعة متعددة الاستخدامات، وفق نظام الإيجار السنوي لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.


وتتضمن الفرص المطروحة استثمار وتجهيز وتشغيل وإدارة المساحات القائمة، مع تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين تشمل فترات سماح وتسهيلات في الدفع.
ولفتت المجموعة إلى أن موعد استقبال العروض بدأ منذ الأحد الماضي، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 11 أيار المقبل.


وقال مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد، إن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي في منطقة عجلون، وجذب المستثمرين المحليين والعرب للاستفادة من البيئة الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية الجاهزة في منطقة الصوان، علماً بأن جميع التفاصيل الخاصة بآلية التعاقد والتقدم للفرص الاستثمارية المطروحة متوفرة على موقع المجموعة الإلكتروني (إعلان فرص استثمارية - المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية) ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم (0771004556).

 
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