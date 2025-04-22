طرح فرص استثمارية في موقع تلفريك عجلون

الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في موقع تلفريك عجلون، ضمن حدود منطقة الصوان التنموية.

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وبحسب بيان للمجموعة اليوم الثلاثاء، تشمل الفرص مطاعم ومقاهي وقاعة متعددة الاستخدامات، وفق نظام الإيجار السنوي لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.



وتتضمن الفرص المطروحة استثمار وتجهيز وتشغيل وإدارة المساحات القائمة، مع تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين تشمل فترات سماح وتسهيلات في الدفع.

ولفتت المجموعة إلى أن موعد استقبال العروض بدأ منذ الأحد الماضي، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 11 أيار المقبل.