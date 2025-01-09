 
الخميس 2025-01-09 01:22 م
 

طرح مشروع مركز العبدلي للمؤتمرات بحجم استثمار متوقع مليار دولار

الصورة التي نشرتها منصة استثمر
الصورة التي نشرتها منصة استثمر
الخميس، 09-01-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري- طرحت الحكومة عبر منصة "استثمر في الأردن"، فرصة استثمارية لمشروع مركز العبدلي للمؤتمرات – جزء رئيسي من المرحلة الثانية – الأكبر في المملكة.

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ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع مليار دولار أمريكي، مع معدل عائد داخلي يتراوح بين 12% - 13%، وفترة استرداد 10 سنوات، مع توقعات بتوفير نحو 3 آلاف وظيفة.

 


تفاصيل المشروع


البرج A: 71,011 متر مربع.


التجزئة + التجارية (G – L7) 15,756 متر مربع
فندق 4 نجوم (L8-L27) 25,700 متر مربع
السكني (L28-L50) 29,555 متر مربع


البرج B: 74,011 متر مربع.


التجزئة + التجارية (G – L7) 15,756 متر مربع
فندق 5 نجوم (L8-L27) 25,700 متر مربع
السكني (L28-L50) 29,555 متر مربع
البوديوم: 80,044 متر مربع.
التجزئة + التجارية (G – L7) 35,494 متر مربع
مركز المؤتمرات 44,550 متر مربع

 

وينظر للمشروع كمعلم مميز لوسط مدينة عمّان الجديد، ومركز جذب رئيسي للزوار وأعمال المؤتمرات والمعارض والفعاليات من جميع أنحاء العالم.

 

سيضم مركز المؤتمرات مجموعة واسعة من مساحات الفعاليات الفاخرة، بما في ذلك قاعة مؤتمرات، قاعة احتفالات، غرف اجتماعات متنوعة، مركز أعمال، ومساحة متعددة الاستخدامات شبه مغلقة.

 

ويتمتع العبدلي بموقع استراتيجي في وسط أهم المؤسسات التجارية والمالية والعامة والسياحية والطبية الرئيسية.

 

ويُعد أكبر مشروع تطوير حضري متعدد الاستخدامات تم إنشاؤه في قلب العاصمة الأردنية.

 

تم تطوير المشروع على مساحة 384,000 متر مربع من الأرض، ويشمل مساحة بناء إجمالية تزيد عن 2 مليون متر مربع.

 

كما يُعتبر العبدلي المنطقة المركزية المميزة للأعمال والمسكن والسياحة والبيع بالتجزئة والتعافي والترفيه في عمان، مما يدفع بالمدينة نحو القرن الحادي والعشرين ويضعها في مصاف معظم مراكز المدن الشهيرة في العالم.


وتفتقر العاصمة الأردنية، عمان، حاليًا إلى مركز مؤتمرات متخصص لاستضافة الفعاليات الدولية الكبيرة في ظل الانتشار العالمي الواسع لتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الأخرى. حيث أن تطوير منشأة حديثة بأعلى المقاييس في العاصمة سيعزز من الاستفادة من هذه الفرصة.


كما يتمتع الأردن باقتصاد مستقر ومتنامي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% سنويًا، يتوقع الوصول إليه بحلول عام 2028.


وتعد عمّان إحدى المدن العربية الأكثر زيارة: 7.8 مليون من القادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي (2022).


إضاءات هامة على المشروع


يقع مركز المؤتمرات في منطقة الأعمال المركزية في عمان، وسيجذب تدفقًا مستمرًا من المسافرين التجاريين والفعاليات الدولية، مما يوفر دفعة اقتصادية كبيرة للمنطقة.

 

بدوره، يدعم هذا المشروع الشركات المحلية وقطاعي السياحة والضيافة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشروع من خلق فرص العمل، ويحسن البنية التحتية، ويقوي الروابط العالمية، مما يجعله مشروعًا مستدامًا وذا تأثير كبير.

 

ما هو المطلوب من المستثمر؟


الاستثمار في مركز المؤتمرات في العبدلي، عمان، يمثل فرصة استثنائية للنمو المالي والتموضع الاستراتيجي. يعد هذا المشروع بتحقيق نسب ربحية عالية.

 
gnews

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