طفل بـ 6 و 7 أصابع ينتظر عملية بمستشفى السلط منذ شهور ووالده يناشد - صور

وقال والد الطفل لـ "الوكيل الاخباري" إن ابنه يراجع في مستشفى السلط الجديد، ويعاني من زيادة في عدد الأصابع، إذ يوجد ستة أصابع في كل يد، وستة أصابع في إحدى القدمين، وسبعة أصابع في القدم الأخرى، إضافة إلى التصاق بعض أصابع اليدين.
وأوضح أن الأطباء أخبروه بضرورة إجراء أول عملية جراحية عندما يبلغ الطفل ستة أشهر، إلا أن ابنه بلغ الآن 11 شهرًا دون تحديد موعد للعملية، رغم المراجعات المتكررة للمستشفى.
وأضاف أن طفله يحتاج إلى عدة عمليات جراحية، وأن استمرار التأخير يؤثر على قدرته على المشي وارتداء الأحذية واستخدام يديه بشكل طبيعي.
بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.
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