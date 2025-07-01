الثلاثاء 2025-07-01 02:39 م
 

طلاب التوجيهي : أسئلة اليوم بين السهلة والمتوسطة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد طلبة  الثانوية العامة بعد امتحانات اليوم انها كانت سهلة الى متوسطة بشكل عام وكانت مناسبة وتراعي الفروقات الفردية .

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ووفق مراسل موقع الوكيل الاخباري سادت حالة من الرضا والتفاؤل بين طلبة الثانوية العامة في اليوم السادس للامتحان بعد مغادرتهم قاعات الامتحان . 

 

فيما واصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الثلاثاء، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه السادس.
 
و تقدم المشتركون في مبحث علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية، العلوم الصناعية الخاصة، الإنتاج الحيواني، إنتاج الطعام وخدمته، الرسم والتصميم.

 
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