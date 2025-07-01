طلاب التوجيهي : أسئلة اليوم بين السهلة والمتوسطة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد طلبة الثانوية العامة بعد امتحانات اليوم انها كانت سهلة الى متوسطة بشكل عام وكانت مناسبة وتراعي الفروقات الفردية .

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ووفق مراسل موقع الوكيل الاخباري سادت حالة من الرضا والتفاؤل بين طلبة الثانوية العامة في اليوم السادس للامتحان بعد مغادرتهم قاعات الامتحان .