طلاب تكميلية التوجيهي يتقدمون اليوم لامتحان مبحث الرياضيات /الورقة الثانية

كما نوهت إلى عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات.
وكانت الوزارة، أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي، والذي ينتهي في الثالث عشر من شهر كانون الثاني المقبل.
وسيتقدم للامتحان التكميلي (83217) مشتركا ومشتركة، منهم (70859) مشتركا ومشتركة من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و(12358) مشتركا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
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