طلاب تكميلية التوجيهي يتقدمون اليوم لامتحان مبحث الرياضيات /الورقة الثانية

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة تكميلية التوجيهي امتحاناتهم اليوم الخميس لليوم الرابع .

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حيث يتقدم طلبة العلمي والادبي والشرعي لامتحان مبحث الرياضيات / الورقة الثانية وفقا لجدول الامتاحانات المرفق من وزارة التربية والتعليم .