طلاب تكميلية التوجيهي يتقدمون لآخر امتحاناتهم.. وتوقع باعلان النتائج مطلع الشهر المقبل

حيث يتقدم طلبة العلمي لمبحث العلوم الحياتية وطلبة الأدبي والشرعي لمبحث اللغة العربية / تخصص الورقة الثانية.
وطلبة الصناعي لمبحث العلوم الصناعية الخاصة/ ورقة 2، وطلبة الزراعي والاقتصاد المنزلي للعلوم الحياتية المهني الشامل والعلوم الحياتية (جامعات/كليات).
كما يتقدم طلبة الفندقي والسياحي لمبحث إنتاج الطعام وخدمته/ورقة 2.
وكانت قد رجحت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2024 في الثلث الأول من الشهر القادم، وفقا لما أفاد مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة بتصريح مسبق لـ موقع الوكيل الاخباري .
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