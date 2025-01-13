 
الإثنين 2025-01-13 07:51 ص
 

طلاب تكميلية التوجيهي يتقدمون لآخر امتحاناتهم.. وتوقع باعلان النتائج مطلع الشهر المقبل

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 13-01-2025 05:57 ص
الوكيل الإخباري-   ينهي طلبة تكميلية التوجيهي امتحاناتهم للدورة الشتوية اليوم الاثنين.اضافة اعلان


حيث يتقدم طلبة العلمي لمبحث العلوم الحياتية وطلبة الأدبي والشرعي لمبحث اللغة العربية / تخصص الورقة الثانية.

وطلبة الصناعي لمبحث العلوم الصناعية الخاصة/ ورقة 2، وطلبة الزراعي والاقتصاد المنزلي للعلوم الحياتية المهني الشامل والعلوم الحياتية (جامعات/كليات).

كما يتقدم طلبة الفندقي والسياحي لمبحث إنتاج الطعام وخدمته/ورقة 2.

وكانت قد رجحت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2024 في الثلث الأول من الشهر القادم، وفقا لما أفاد مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة بتصريح مسبق لـ موقع الوكيل الاخباري .
 
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