طلبة أردنيون إلى كندا ضمن برنامج تدريب بحثي عالمي مرموق

12:34 م

الوكيل الإخباري- بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ومندوبةً عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أمين عام الوزارة سميرة الزعبي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وبمشاركة السفيرة الأردنية في كندا صباح الرافعي عبر الاتصال المرئي، عُقد لقاء للاحتفاء بطلبة من الجامعات الأردنية المقبولين في برنامج التدريب البحثي العالمي في كندا.





وأكد محافظة أن الطلبة المشاركين يعكسون مستوى الكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن قبولهم في هذا البرنامج التنافسي يُعد إنجازاً وطنياً يعكس جودة مخرجات التعليم العالي في الأردن.



وقال: "إن التحاق طلبتنا ببرنامج ميتاكس غلوبالينك في جامعات كندية مرموقة ليس مجرد تجربة تدريبية، بل محطة نوعية تسهم في بناء قدراتهم البحثية، وتعزز جاهزيتهم للانخراط في بيئات علمية عالمية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة التعليم العالي في المملكة."



وأضاف أن هذه البرامج تسهم في ربط مخرجات التعليم العالي بالفرص العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة لاكتساب مهارات بحثية وتطبيقية متقدمة.



من جانبها، أكدت الزعبي أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتوسيع الشراكات الدولية وفتح مسارات نوعية أمام الشباب الأردني في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في بناء كوادر رقمية مؤهلة وقادرة على المنافسة عالمياً.



وقالت: "إن تمكين طلبتنا من الالتحاق ببرامج بحثية عالمية متقدمة يجسد توجهاتنا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز جاهزية الشباب الأردني للانخراط في الاقتصاد الرقمي العالمي."



وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت ثمرةً للبعثة الأردنية إلى كندا التي نُفذت ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وبالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج "جوردن سورس"، والتي أسهمت في بناء شراكة استراتيجية مع مؤسسة "مايتاكس" (Mitacs) الكندية.



وبيّنت أن هذه الشراكة أفضت إلى تمكين 29 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية من الالتحاق ببرنامج التدريب البحثي العالمي Mitacs Globalink Research Internship (GRI) لعام 2026، في مجالات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات.



بدوره، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء النشيوات: "إن هذه المشاركة تعكس نضج منظومة المهارات الرقمية في الأردن، وتؤكد أهمية الاستثمار في بناء قدرات الشباب وربطهم بفرص عالمية نوعية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي."



وأضاف أن مثل هذه البرامج تشكل منصة حقيقية لتمكين الطلبة من اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة، وبناء شبكة علاقات مهنية وأكاديمية تسهم في دعم مسيرتهم المستقبلية.



وبيّن أن البرنامج يتيح للطلبة العمل على مشاريع بحثية تطبيقية في الجامعات الكندية، إلى جانب حصولهم على تمويل كامل يشمل تكاليف السفر والإقامة والمعيشة، إضافة إلى فرص التطوير المهني والتواصل مع مؤسسات أكاديمية وصناعية عالمية.



ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ساهمت في التمويل الجزئي لعدد من الطلبة، فيما قدمت الحكومة الكندية تمويلاً كاملاً لعدد آخر، في خطوة تعكس ثقة الشركاء الدوليين بالكفاءات الأردنية.



وتخلل اللقاء حوار مفتوح مع الطلبة المشاركين تناول تطلعاتهم وتجاربهم المرتقبة، فيما أشادت السفيرة الأردنية في كندا بدور الطلبة في تمثيل المملكة وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي.





