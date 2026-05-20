الأربعاء 2026-05-20 07:17 م

طلبة إعلام جدارا يطلعون على آليات العمل الإخباري في بترا

طلبة إعلام جدارا يطلعون على آليات العمل الإخباري في بترا
طلبة إعلام جدارا يطلعون على آليات العمل الإخباري في بترا
 
الأربعاء، 20-05-2026 06:30 م

الوكيل الإخباري-   اطلع وفد من طلبة الإعلام في جامعة جدارا اليوم الاربعاء، خلال زيارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على الخدمات الإخبارية والتدريبية التي تقدمها الوكالة.

اضافة اعلان

 

والتقى الوفد مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين، التي اكدت أهمية الاستفادة من الخبرات المهنية في الوكالة، مشيرة الى أن الوكالة نجحت بمواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على المهنية والدقة في نشر الأخبار.


وأضافت، إن (بترا) تواصل تطوير أدواتها التحريرية والرقمية بما يضمن سرعة الوصول إلى المعلومة الموثوقة وتقديم محتوى يواكب احتياجات الجمهور في الداخل والخارج.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

عربي ودولي ترامب: نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات الملك وولي العهد لوالد الشهيد الكساسبة بالشفاء العاجل

خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر الطراونة

أخبار محلية العيسوي: مواقف الملك شكلت عنوانا للحكمة وحماية المصالح الوطنية في مرحلة مليئة بالتحديات

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السفارة الإماراتية

طلبة إعلام جدارا يطلعون على آليات العمل الإخباري في بترا

أخبار محلية طلبة إعلام جدارا يطلعون على آليات العمل الإخباري في بترا

روسيا تطالب بفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والغاز

عربي ودولي إيران تقول إنها سمحت بمرور 26 سفينة عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة

ل

طب وصحة علماء: حاسة السمع تختلف بين الجنسين

ب

أسواق ومال بيلكينغتون: أوروبا تلجأ إلى روسيا كملاذ أخير لانتشالها من أزمة الوقود



 
 






الأكثر مشاهدة

 