طلبة إعلام جدارا يطلعون على آليات العمل الإخباري في بترا

الوكيل الإخباري- اطلع وفد من طلبة الإعلام في جامعة جدارا اليوم الاربعاء، خلال زيارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على الخدمات الإخبارية والتدريبية التي تقدمها الوكالة.

والتقى الوفد مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين، التي اكدت أهمية الاستفادة من الخبرات المهنية في الوكالة، مشيرة الى أن الوكالة نجحت بمواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على المهنية والدقة في نشر الأخبار.