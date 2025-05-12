طلبة "البلقاء التطبيقية" يعرضون دراسة لتطوير المسار السياحي في مادبا

الوكيل الإخباري- قدّم طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، دراسة تطبيقية بعنوان "تطوير المسار السياحي في مدينة مادبا وشارعي الملك عبد الله الثاني والملك حسين"، بحضور رئيس بلدية مادبا، عارف الرواجيح، ومدير سياحة مادبا، وائل الجعنيني.

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وأكد الرواجيح حرص بلدية مادبا على التعاون مع مختلف الجامعات، ومنها جامعة البلقاء التطبيقية، بهدف تطوير الواقع السياحي والتنموي في المدينة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تعزيز المسارات السياحية، لا سيما المسار التراثي الممتد على طول الطريق الملوكي الذي يمر بمادبا وصولاً إلى جنوب المملكة.