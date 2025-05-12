الإثنين 2025-05-12 02:49 م
 

طلبة "البلقاء التطبيقية" يعرضون دراسة لتطوير المسار السياحي في مادبا

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الإثنين، 12-05-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-    قدّم طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، دراسة تطبيقية بعنوان "تطوير المسار السياحي في مدينة مادبا وشارعي الملك عبد الله الثاني والملك حسين"، بحضور رئيس بلدية مادبا، عارف الرواجيح، ومدير سياحة مادبا، وائل الجعنيني.

اضافة اعلان


وأكد الرواجيح حرص بلدية مادبا على التعاون مع مختلف الجامعات، ومنها جامعة البلقاء التطبيقية، بهدف تطوير الواقع السياحي والتنموي في المدينة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تعزيز المسارات السياحية، لا سيما المسار التراثي الممتد على طول الطريق الملوكي الذي يمر بمادبا وصولاً إلى جنوب المملكة.


وأوضح أن البلدية تسعى إلى إنشاء عدد من الميادين العامة التي تُبرز العمق التاريخي والثقافي للمدينة، مضيفاً أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة بعد الانتهاء من إعداد الدراسة، تمهيداً لتنفيذ مخرجاتها والبحث عن تمويل لتطبيق المشروع المقترح.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أوربان: هنغاريا تعارض حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

88

المرأة والجمال كيف تحافظين على صحة بشرتك بعد العلاج الكيميائي؟

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية طلبة "البلقاء التطبيقية" يعرضون دراسة لتطوير المسار السياحي في مادبا

قاقا

المرأة والجمال كيف تختارين درجة الأشقر المناسبة للون بشرتك؟

مديرية الأمن العام

أخبار محلية عاجل تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لمرتكبي هذه المخالفات

نته

طب وصحة مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

ل

أخبار محلية انطلاق المؤتمر التربوي الثاني للقيادات التربوية في بني كنانة



 
 





الأكثر مشاهدة