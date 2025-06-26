طلبة التوجيهي يتقدمون الخميس لامتحان الرياضيات – الورقة الأولى

وأكدت الوزارة جاهزيتها الكاملة لعقد الامتحان في أجواء تربوية منظمة وآمنة، تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات رقابية وإدارية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.
ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى الاستعداد الجيد للامتحان، والالتزام بالحضور إلى قاعاتهم في الوقت المحدد، متمنية لهم التوفيق والنجاح.
كما شددت على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الناظمة للامتحان، التي تحظر إدخال الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها إلى القاعات، لافتة إلى أنها عمّمت هذه التعليمات على كافة المديريات والكوادر المعنية.
وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيُعقد في موعده المحدد، ولن يتم تأجيله أو إلغاؤه، رغم تزامنه مع عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447.
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