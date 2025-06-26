طلبة التوجيهي يتقدمون الخميس لامتحان الرياضيات – الورقة الأولى

الوكيل الإخباري- يتقدم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، الخميس، لامتحان الرياضيات – الورقة الأولى، وذلك لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

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وأكدت الوزارة جاهزيتها الكاملة لعقد الامتحان في أجواء تربوية منظمة وآمنة، تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات رقابية وإدارية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.



ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى الاستعداد الجيد للامتحان، والالتزام بالحضور إلى قاعاتهم في الوقت المحدد، متمنية لهم التوفيق والنجاح.



كما شددت على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الناظمة للامتحان، التي تحظر إدخال الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها إلى القاعات، لافتة إلى أنها عمّمت هذه التعليمات على كافة المديريات والكوادر المعنية.