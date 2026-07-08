الأربعاء 2026-07-08 12:18 م

طلبة "التوجيهي" يتقدمون اليوم لامتحان الفيزياء واللغة العربية

وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   يتقدم طلبة الثانوية العامة من الفرع الأكاديمي (2008)، الأربعاء، لامتحان الفيزياء واللغة العربية، وفق وزارة التربية والتعليم.

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وبحسب بيانات الوزارة، تبدأ الجلسة الأولى عند الساعة 10:00 صباحا، إذ يتقدم طلبة الفرع الأكاديمي لخطة الجيل (2008) لامتحان الفيزياء، فيما يخوض طلبة الخطة القديمة (جيل 2007 فما قبل) وفروع التعليم المهني الشامل امتحانات الفيزياء للفرع العلمي، واللغة الفرنسية للفرع الأدبي، والفيزياء المهني الشامل والفيزياء (جامعات/كليات) للفرع الصناعي، والإنتاج الحيواني للفرع الزراعي، واللغة الفرنسية للفرع الفندقي والسياحي، والرسم والتصميم لفرع الاقتصاد المنزلي.


وتبدأ الجلسة الثانية عند الساعة 1:00 مساء، وتشمل امتحان اللغة العربية لجميع الفروع والخطط، بما فيها الفرع الأكاديمي (مستوى صف 11) ومسار التعليم المهني والتقني BTEC للخطط الجديدة، بالإضافة إلى فروع العلمي، والأدبي، والشرعي، والصناعي، والزراعي، والفندقي والسياحي، والاقتصاد المنزلي للخطة القديمة.

 
 


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