طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم لامتحان اللغة العربية

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الوكيل الإخباري- يواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية الخميس، التقدم للامتحان في يومه التاسع وللفروع كافة بواقع جلسة واحدة. اضافة اعلان





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الجلسته الأولى ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة.



وأضافت الوزارة، أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 26 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 13 كانون الثاني/ يناير ، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.



ورجح مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "الدورة التكميلية" في الثلث الأول من شباط المقبل.