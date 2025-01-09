طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم لامتحان اللغة العربية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الجلسته الأولى ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة.
وأضافت الوزارة، أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 26 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 13 كانون الثاني/ يناير ، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.
ورجح مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "الدورة التكميلية" في الثلث الأول من شباط المقبل.
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