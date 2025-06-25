طلبة "التوجيهي" يتقدمون للامتحان الرابع غدا

الوكيل الإخباري- يستكمل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" غداً الخميس التقدم للامتحان العام في يومه الرابع وبكافة الفروع في جلسة واحدة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً.

اضافة اعلان