الأربعاء 2025-06-25 09:40 م
 

طلبة "التوجيهي" يتقدمون للامتحان الرابع غدا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-   يستكمل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" غداً الخميس التقدم للامتحان العام في يومه الرابع وبكافة الفروع في جلسة واحدة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً.

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وسيتقدم 164 ألفا و345 مشتركا ومشتركة للامتحان في مبحث الرياضيات/الورقة الأولى، ومبحث الإنتاج النباتي للفرع الزراعي، ومبحث العلوم المهنية الخاصة لفرع الاقتصاد المنزلي.

 
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