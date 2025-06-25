طلبة "التوجيهي" يتقدمون للامتحان الرابع غدا

وسيتقدم 164 ألفا و345 مشتركا ومشتركة للامتحان في مبحث الرياضيات/الورقة الأولى، ومبحث الإنتاج النباتي للفرع الزراعي، ومبحث العلوم المهنية الخاصة لفرع الاقتصاد المنزلي.
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