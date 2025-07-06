طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمباحث الكيمياء، الثقافة المالية، الرسم الصناعي، الجغرافيا، التفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية.
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