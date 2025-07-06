الأحد 2025-07-06 10:54 ص
 

طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة

ب
أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 07:29 ص

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الأحد، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه التاسع.

اضافة اعلان


وقالت وزارة التربية والتعليم إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمباحث الكيمياء، الثقافة المالية، الرسم الصناعي، الجغرافيا، التفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي أمين عام "حزب الله": سنستمر في مواجهة إسرائيل ولن نقبل بالتطبيع معها

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

أخبار محلية بتوجيهات ملكية .. فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني الأردني تشارك في إخماد الحرائق بسوريا

غاتع

منوعات نجاة فتاة بأعجوبة بعد أن جرفتها فيضانات تكساس لمسافة 20 ميلاً - فيديو

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية قرار حكومي يخفف أعباء المكلفين الضريبية

فافا

فن ومشاهير شاهد أول ظهور للزعيم بعد غياب استمر لسنوات

ن

منوعات مشروبات طبيعية تعزز التركيز وتقاوم حرارة الصيف لطلاب الثانوية العامة

ا

أسواق ومال انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم الأحد

البالونات التي التصدي لها

أخبار محلية بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى



 
 





الأكثر مشاهدة