طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الأحد، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه التاسع.

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