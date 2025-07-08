الثلاثاء 2025-07-08 10:38 ص
 

طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 08:33 ص

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الثلاثاء، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه العاشر وما قبل الأخير.

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ويتقدم هؤلاء الطلبة للامتحان، بمباحث الفيزياء، الدراسات الإسلامية، النظم الإسلامية، اللغة الفرنسية، الصناعات الزراعية، الإدارة والسلامة المهنية.

 
 
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