طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة

ويتقدم هؤلاء الطلبة للامتحان، بمباحث الفيزياء، الدراسات الإسلامية، النظم الإسلامية، اللغة الفرنسية، الصناعات الزراعية، الإدارة والسلامة المهنية.
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