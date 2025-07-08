طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الثلاثاء، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه العاشر وما قبل الأخير.

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