الأربعاء 2026-01-07 10:09 ص

طلبة "التوجيهي" يواصلون اليوم أداء امتحاناتهم بمبحث علوم الحاسوب

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-01-2026 08:07 ص
الوكيل الإخباري-   يواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" الأربعاء، التقدم للامتحانات في يومها السادس، حيث يؤدي الطلبة الامتحانات في الفروع كافة بواقع جلستين صباحية ومسائية وفقًا للجدول المقرر.اضافة اعلان


وبحسب الجدول، يتقدم طلبة الفروع العلمي، والأدبي، والشرعي، والصناعي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي لامتحان مبحث علوم الحاسوب. وخلال الجلسة المسائية، يتقدم طلبة الفرع الأدبي لامتحان تاريخ العرب والعالم، وطلبة فرع الفندقي لامتحان مبحث السياحة والسفر.

وأكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي المقرر، وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

ويشارك في امتحان التوجيهي التكميلي لهذا العام 131,381 طالبًا وطالبة، موزعين على الفروع الأكاديمية والمهنية، بواقع: الحادي عشر الأكاديمي (37,437 طالبًا)، العلمي (42,274 طالبًا)، الأدبي (40,468 طالبًا)، الشرعي (116 طالبًا)، الصناعي (3,740 طالبًا)، الزراعي (2,422 طالبًا)، الفندقي والسياحي (887 طالبًا)، والاقتصاد المنزلي (4,037 طالبًا).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ثلوج الأردن

خاص بالوكيل منخفضان يؤثران على الاردن .. أمطار غزيرة وثلوج متوقعة - فيديو

نقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى

خاص بالوكيل أبو مرجوب: إعادة اشتراكات صندوق الخدمات تتم فقط في حالتي التقاعد الوجوبي أو الاعتلال الطبي

نستله

عربي ودولي ليس من بينها الأردن.. "نستله" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال من 25 دولة بسبب احتمال تلوثها بمادة سامة

الدفاع المدني - أرشيفية

أخبار محلية حريق يأتي على محل قطع سيارات بعمان - فيديو

زير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

أخبار محلية البدور: بروتوكول لعلاج ونقل مرضى الجلطة الدماغية في مستشفيات وزارة الصحة

قال مدير فرع صندوق التنمية والتشغيل في محافظة إربد الدكتور عيسى عواودة، إن حجم التمويل المقدم من الصندوق في المحافظة لتمويل عدد من المشاريع المحلية، العام الماضي، بلغ 3 ملايين دينار، تم توجيهها لتمويل

أخبار محلية صندوق التنمية والتشغيل باربد يمول مشاريع بـ 3 ملايين دينار

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية الدوريات الخارجية: ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 195 كم

الحكومة تبدأ بصرف معونات لتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية اليوم

أخبار محلية الحكومة تبدأ بصرف معونات لتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية اليوم



 






الأكثر مشاهدة