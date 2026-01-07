طلبة "التوجيهي" يواصلون اليوم أداء امتحاناتهم بمبحث علوم الحاسوب

وبحسب الجدول، يتقدم طلبة الفروع العلمي، والأدبي، والشرعي، والصناعي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي لامتحان مبحث علوم الحاسوب. وخلال الجلسة المسائية، يتقدم طلبة الفرع الأدبي لامتحان تاريخ العرب والعالم، وطلبة فرع الفندقي لامتحان مبحث السياحة والسفر.
وأكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي المقرر، وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
ويشارك في امتحان التوجيهي التكميلي لهذا العام 131,381 طالبًا وطالبة، موزعين على الفروع الأكاديمية والمهنية، بواقع: الحادي عشر الأكاديمي (37,437 طالبًا)، العلمي (42,274 طالبًا)، الأدبي (40,468 طالبًا)، الشرعي (116 طالبًا)، الصناعي (3,740 طالبًا)، الزراعي (2,422 طالبًا)، الفندقي والسياحي (887 طالبًا)، والاقتصاد المنزلي (4,037 طالبًا).
