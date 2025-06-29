طلبة "التوجيهي" يواصلون تقديم امتحاناتهم الأحد بمبحث الرياضيات

وأكدت الوزارة جاهزيتها الكاملة لعقد الامتحان ضمن بيئة تربوية آمنة ومنظمة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات رقابية وإدارية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.
ودعت الوزارة الطلبة إلى الاستعداد الجيد للامتحان، والحرص على الحضور في الوقت المحدد إلى قاعات الامتحان، متمنية لهم التوفيق والنجاح.
كما شددت على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الناظمة للامتحان، التي تمنع إدخال الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها إلى داخل القاعات، مؤكدة تعميم هذه التعليمات على المديريات والكوادر المعنية كافة.
-
أخبار متعلقة
-
19 تخصصاً جديداً في "البلقاء التطبيقية" .. تفاصيل
-
أعمال صيانة على الطريق الصحراوي وتحويل حركة السير إلى طريق النقب القديم
-
اتحاد العمال: خفض ضرائب المركبات خطوة تدعم العدالة الاجتماعية
-
ثقافة جرش تحتفي باليوم العالمي للاجئ
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 في العاصمة عمان
-
عناب: تغطية فوائد القروض تأكيدٌ لحرص الحكومة على استدامة المنشآت السياحية ودعم العاملين
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو