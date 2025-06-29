طلبة "التوجيهي" يواصلون تقديم امتحاناتهم الأحد بمبحث الرياضيات

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الوكيل الإخباري- يواصل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، الأحد، التقدم لامتحان مبحث الرياضيات – الورقة الثانية، وذلك لكافة الفروع الأكاديمية والمهنية، بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة جاهزيتها الكاملة لعقد الامتحان ضمن بيئة تربوية آمنة ومنظمة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات رقابية وإدارية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.



ودعت الوزارة الطلبة إلى الاستعداد الجيد للامتحان، والحرص على الحضور في الوقت المحدد إلى قاعات الامتحان، متمنية لهم التوفيق والنجاح.



كما شددت على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الناظمة للامتحان، التي تمنع إدخال الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها إلى داخل القاعات، مؤكدة تعميم هذه التعليمات على المديريات والكوادر المعنية كافة.