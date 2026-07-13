طلبة التوجيهي يواصلون تقديم امتحاناتهم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2026، الثلاثاء، التقدم لامتحاناتهم في عدد من المباحث.

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ويتقدم في الجلسة الأولى 34000 طالب وطالبة من جيل (2008) بمبحث علوم الأرض والبيئة وذلك في 726 مركزا امتحانيا، وفي الجلسة الثانية يتقدم 393 طالبا للامتحان بمبحث الفلسفة في 67 مركزا امتحانيا.