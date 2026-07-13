طلبة التوجيهي يواصلون تقديم امتحاناتهم الثلاثاء

ويتقدم في الجلسة الأولى 34000 طالب وطالبة من جيل (2008) بمبحث علوم الأرض والبيئة وذلك في 726 مركزا امتحانيا، وفي الجلسة الثانية يتقدم 393 طالبا للامتحان بمبحث الفلسفة في 67 مركزا امتحانيا.
وفي الجلسة الصباحية الأولى يتقدم 6853 مشتركا من طلبة الخطة القديمة جيل (2007 فما قبل) في مباحث: علوم الأرض والبيئة للفرع العلمي، وعلم الحاسوب للفرع الأدبي، ويتقدم طلبة الفرع الصناعي في مبحث العلوم الصناعية الخاصة/الورقة الثانية، وطلبة الفرع الزراعي في مبحث الصناعات الزراعية، وطلبة الفرع الفندقي والسياحي بمبحث إنتاج الطعام وخدمته / ورقة ثانية، وفرع الاقتصادي المنزلي بمبحث الإدارة والسلامة المهنية.
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