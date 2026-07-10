الجمعة 2026-07-10 10:49 م

طلبة "التوجيهي" يواصلون تقديم امتحاناتهم غداً السبت

طلبة "التوجيهي" يواصلون تقديم امتحاناتهم غداً السبت
طلبة "التوجيهي" يواصلون تقديم امتحاناتهم غداً السبت
 
الجمعة، 10-07-2026 08:16 م
الوكيل الإخباري-   يواصل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (الامتحان العام) لعام 2026، غداً السبت، تقديم امتحاناتهم في عدد من المباحث.اضافة اعلان


ويتقدم للجلسة الأولى من طلبة الخطة الجديدة (جيل 2008) نحو 64,169 طالباً وطالبة موزعين على 752 مركزاً امتحانياً، بينما يلتحق بجلساتها الثانية 11,909 طلاب في 574 مركزاً.

وفيما يتعلق بطلبة الخطة القديمة (جيل 2007 فما قبل)، سيتقدم للجلسة الأولى 12,257 طالباً وطالبة، موازاة مع تقدم 61 طالباً وطالبة للجلسة الثانية.

ووفقاً للبرنامج المعلن، يتقدم طلبة الخطة الجديدة (جيل 2008) من الفروع الأكاديمية لامتحان مبحث الكيمياء خلال الجلسة الأولى، فيما يتقدمون في الجلسة الثانية لامتحان مبحث التاريخ، في حين تخلو الجلسات من أي امتحانات مقررة لطلبة المسار المهني والتقني (BTEC) في هذا اليوم.

وتواصل وزارة التربية والتعليم عقد الامتحانات وفق خطتها الزمنية واللوجستية المعتمدة، لضمان توفير بيئة ملائمة تسهم في سير الاختبارات بانسيابية وانتظام في مختلف قاعات المملكة.
 
 


gnews

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