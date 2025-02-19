طلبة "الشامل" ينهون امتحاناتهم اليوم وترجيح إعلان النتائج نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري- يختتم طلبة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2025، الأربعاء، امتحاناتهم النظرية، والتي بدأت في 12 من شباط الحالي. اضافة اعلان





وتقدم للامتحانات 6916 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء، حيث تقدم في الورقة الأولى نحو 5197 طالبا وطالبة، و5073 طالبا وطالبة للورقة الثانية، في حين تقدم للورقة الثالثة قرابة 6296 طالبا وطالبة.



وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة أحمد فخري العجلوني، إن الطلبة تقدموا للامتحانات وفقا لـ111 برنامجا دراسيا، مشيرا إلى أن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل وتم اعتماد 18 قاعة للامتحان النظري موزعة على 14 مركزا للامتحانات، منتشرة في جميع المحافظات، ويشرف على الامتحانات قرابة 550 موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية.



وأشار العجلوني إلى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة، ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.



وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2025 نهاية الشهر الحالي، بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.



