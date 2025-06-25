طلبة "الشامل" ينهون امتحاناتهم وترجيح إعلان النتائج تموز القادم

الوكيل الإخباري- اختتم طلبة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية 2025، الأربعاء، امتحاناتهم النظرية، والتي بدأت في 17 من حزيران الحالي.



وتقدم للامتحانات 7075 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء، حيث تقدم في الورقة الأولى نحو 5549 طالبا وطالبة، و5623 طالبا وطالبة للورقة الثانية، في حين تقدم للورقة الثالثة قرابة 6519 طالبا وطالبة.



وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، أحمد العجلوني، إن الطلبة تقدموا للامتحانات وفقا لـ (23) برنامجا دراسيا في (107) تخصصات أكاديميةً، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) مركزاً للامتحانات النظرية منتشرة في جميع المحافظات، ويشرف على هذه الامتحانات قرابة 600 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطني.

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