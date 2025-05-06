طلبة المسار المهني والتقني من مدرسة الجيزة يزورون كلية عمون التطبيقية

وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلبة بالبرامج والتخصصات المتاحة في الكلية، والاطلاع على مرافقها وأقسامها المتنوعة من الاستقبال إلى المطاعم والمطابخ ومختبرات التدبير الفندقي والفندق التدريبي والمكتبة والمسرح.
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