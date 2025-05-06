الثلاثاء 2025-05-06 02:44 م
 

طلبة المسار المهني والتقني من مدرسة الجيزة يزورون كلية عمون التطبيقية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 06-05-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-   قام وفد من طلبة مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنين في مسارات التعليم المهني والتقني "BTEC"، أمس الاثنين، بزيارة تعليمية إلى كلية عمون الجامعية التطبيقية بهدف تعزيز الوعي المهني لدى الطلبة.

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وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلبة بالبرامج والتخصصات المتاحة في الكلية، والاطلاع على مرافقها وأقسامها المتنوعة من الاستقبال إلى المطاعم والمطابخ ومختبرات التدبير الفندقي والفندق التدريبي والمكتبة والمسرح.

 
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