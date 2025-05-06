طلبة المسار المهني والتقني من مدرسة الجيزة يزورون كلية عمون التطبيقية

الوكيل الإخباري- قام وفد من طلبة مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنين في مسارات التعليم المهني والتقني "BTEC"، أمس الاثنين، بزيارة تعليمية إلى كلية عمون الجامعية التطبيقية بهدف تعزيز الوعي المهني لدى الطلبة.

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