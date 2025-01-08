طلبة تكميلية التوجيهي يواصلون امتحاناتهم لليوم الثامن

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة تكميلية التوجيهي اليوم الاربعاء امتحاناتهم لليوم الثامن وفقا لجدول الامتحانات المرفق من وزارة التربية والتعليم .

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ويتقدم طلبة العلمي اليوم لمبحث علوم الأرض والبيئة ، وطلبة الأدبي لمبحث الجغرافيا واللغة الفرنسية ، والشرعي للنظم الاسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات .