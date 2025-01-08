 
الأربعاء 2025-01-08 08:06 ص
 

طلبة تكميلية التوجيهي يواصلون امتحاناتهم لليوم الثامن

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 08-01-2025 06:22 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل طلبة تكميلية التوجيهي اليوم الاربعاء امتحاناتهم لليوم الثامن وفقا لجدول الامتحانات المرفق من وزارة التربية والتعليم  .

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ويتقدم طلبة العلمي اليوم لمبحث علوم الأرض والبيئة ، وطلبة الأدبي لمبحث الجغرافيا واللغة الفرنسية ، والشرعي للنظم الاسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات .

 

بينما يتقدم طلبة الصناعي الى الرسم الصناعي ، وطلبة الزراعي للانتاج الحيواني  ، ووطلبة الفندقي والسياحي للجغرافيا واللغة الفرنسية ، وطلبة  الاقتصاد المنزلي للادارة والسلامة المهنية 

 

 

 
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