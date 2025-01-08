طلبة تكميلية التوجيهي يواصلون امتحاناتهم لليوم الثامن

https://www.alwakeelnews.com/story/716062
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الوكيل الإخباري-
يواصل طلبة تكميلية التوجيهي اليوم الاربعاء امتحاناتهم لليوم الثامن وفقا لجدول الامتحانات المرفق من وزارة التربية والتعليم .اضافة اعلان
ويتقدم طلبة العلمي اليوم لمبحث علوم الأرض والبيئة ، وطلبة الأدبي لمبحث الجغرافيا واللغة الفرنسية ، والشرعي للنظم الاسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات .
بينما يتقدم طلبة الصناعي الى الرسم الصناعي ، وطلبة الزراعي للانتاج الحيواني ، ووطلبة الفندقي والسياحي للجغرافيا واللغة الفرنسية ، وطلبة الاقتصاد المنزلي للادارة والسلامة المهنية