طلبة يشتكون من عُطل بموقع القبول الموحد

الوكيل الإخباري- أفاد عدد من الطلبة بوجود مشكلة تقنية في موقع القبول الموحد الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .



وفي التفاصيل التي أفادوا بها لـ "الوكيل الإخباري" فإن الطلبة المقدمين لطلبات القبول الموحد وبعد وصول رسائل نصية إلى هواتفهم تطالبهم بمتابعة الطلب عبر الموقع الخاص بالقبول الموحد ، تفاجئوا بأن هناك مرحلة يخبرهم بها الموقع عن توقف رمز المستخدم المدخل ، ومطالباً إياهم بالتواصل مع وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة لاستكمال باقي الإجراءات .

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