طلبة يشتكون من عُطل بموقع القبول الموحد

وفي التفاصيل التي أفادوا بها لـ "الوكيل الإخباري" فإن الطلبة المقدمين لطلبات القبول الموحد وبعد وصول رسائل نصية إلى هواتفهم تطالبهم بمتابعة الطلب عبر الموقع الخاص بالقبول الموحد ، تفاجئوا بأن هناك مرحلة يخبرهم بها الموقع عن توقف رمز المستخدم المدخل ، ومطالباً إياهم بالتواصل مع وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة لاستكمال باقي الإجراءات .
وفي سياق متصل ، نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب وجود أي خلل أو خطأ في الموقع الخاص بالقبول الموحد ، مشيراً إلى أن هناك بعض الدول التي لا تتعرف أحياناً على الموقع ، فتقوم بحظره احترازياً ، مؤكداً على أن الموقع متاح للجميع في أي وقت .
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