 
الثلاثاء 2024-10-08 01:02 م
 

طلبة يشتكون من عُطل بموقع القبول الموحد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 08-10-2024 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد عدد من الطلبة بوجود مشكلة تقنية في موقع القبول الموحد الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وفي التفاصيل التي أفادوا بها لـ "الوكيل الإخباري" فإن الطلبة المقدمين لطلبات القبول الموحد وبعد وصول رسائل نصية إلى هواتفهم تطالبهم بمتابعة الطلب عبر الموقع الخاص بالقبول الموحد ، تفاجئوا بأن هناك مرحلة يخبرهم بها الموقع عن توقف رمز المستخدم المدخل ، ومطالباً إياهم بالتواصل مع وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة لاستكمال باقي الإجراءات .

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وبحسب الطلبة فإن الوزارة لا تجيب على أي من الأرقام التي تم وضعها أمام الطلبة للتواصل مع موظفي وزارة التعليم العالي .

وفي سياق متصل ، نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب وجود أي خلل أو خطأ في الموقع الخاص بالقبول الموحد ، مشيراً إلى أن هناك بعض الدول التي لا تتعرف أحياناً على الموقع ، فتقوم بحظره احترازياً ، مؤكداً على أن الموقع متاح للجميع في أي وقت .


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