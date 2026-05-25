طلب متزايد على الدينار لدى شركات الصرافة المحلية

وقال سلطان في تصريح صحفي، إن الأسواق المحلية تشهد خلال هذه الفترة حركة نشطة على شراء الدينار، تزامنًا مع تدفق حوالات المغتربين الأردنيين لعائلاتهم داخل المملكة لتغطية احتياجات ومستلزمات العيد، ما أدى إلى تنشيط أعمال شركات ومحال الصرافة.
وأضاف، أن مواسم الأعياد عادة ما تسهم في زيادة التحويلات المالية الواردة إلى المملكة، نتيجة ارتفاع أعداد الأردنيين العاملين بالخارج الذين يحرصون على دعم أسرهم بمواسم الأعياد، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على حجم الطلب على الدينار.
وأوضح، أن شركات ومحال الصرافة تعمل بكامل جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على الدينار والعملات الأجنبية، من خلال توفير السيولة اللازمة وضمان انسيابية العمليات المالية والتحويلات خلال فترة العيد.
وأكد سلطان، أن استقرار سعر صرف الدينار والثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي والمالي الأردني يعززان من جاذبية العملة المحلية، لافتًا إلى أن الطلب الحالي يعكس حيوية الاقتصاد الوطني واستمرار تدفق العملات الأجنبية إلى المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة
-
إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك
-
البترا تحتفي بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة بمسيرات وتزيين الشوارع بالأعلام الأردنية
-
العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن
-
العيسوي: الاستقلال محطةٌ عز وكرامة.. والأردن بقيادة الملك دولة مواقف ثابتة ومبادئ راسخة
-
465 منشأة تعمل بنظام "حكيم" وسط توقعات بزيادة العدد مع نهاية العام
-
المعايطة: التحديث السياسي هو خيار الدولة الأردنية
-
من أول ذهبية عربية إلى كأس العالم.. رحلة إنجاز أردنية ملهمة في عيد الاستقلال الـ 80