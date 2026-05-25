الوكيل الإخباري- أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب متزايد على الدينار لدى شركات الصرافة المحلية مع حلول عيد الأضحى المبارك، مدفوعًا بارتفاع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، ووجود زوار للمملكة لغايات السياحة والعلاج.

وقال سلطان في تصريح صحفي، إن الأسواق المحلية تشهد خلال هذه الفترة حركة نشطة على شراء الدينار، تزامنًا مع تدفق حوالات المغتربين الأردنيين لعائلاتهم داخل المملكة لتغطية احتياجات ومستلزمات العيد، ما أدى إلى تنشيط أعمال شركات ومحال الصرافة.



وأضاف، أن مواسم الأعياد عادة ما تسهم في زيادة التحويلات المالية الواردة إلى المملكة، نتيجة ارتفاع أعداد الأردنيين العاملين بالخارج الذين يحرصون على دعم أسرهم بمواسم الأعياد، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على حجم الطلب على الدينار.



وأوضح، أن شركات ومحال الصرافة تعمل بكامل جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على الدينار والعملات الأجنبية، من خلال توفير السيولة اللازمة وضمان انسيابية العمليات المالية والتحويلات خلال فترة العيد.