طلب متزايد على حجوزات السياحة الداخلية في عطلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري- قال أصحاب مكاتب سياحة وسفر ومعنيون بالسياحة، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجوزات السياحة الداخلية قبيل عطلة عيد الفطر، حيث شهدت الوجهات السياحية في مختلف المحافظات طلبا متزايدا من المواطنين وعائلاتهم لقضاء إجازة العيد.

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وبينوا بأن الطلب على رحلات العيد كان مرتفعا، خاصة على رحلات المبيت في العقبة، ووادي رم، بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد إلى مناطق الشمال وتلفريك عجلون.



وأكد أصحاب المكاتب السياحية، أن شركاتهم كثفت التسويق والترويج لبرامج السياحة الداخلية قبيل عطلة عيد الفطر، مبينين أن البرامج السياحية جرى توفيرها للمواطنين بأسعار تنافسية وتشجيعية وتناسب مداخليهم، وتلبي أذواق العائلات الأردنية.



وقال صاحب مجموعة شركة مونتانا للسياحة والسفر، أشرف حماد، إن أسعار البرامج السياحية لفنادق الثلاث والأربع نجوم مناسبة جدا للمواطنين، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار فنادق الخمس نجوم خلال هذه الفترة.



وأضاف، أن الأجواء الربيعية التي تشهدها المملكة أسهمت في زيادة الإقبال على برامج رحلات اليوم الواحد، خاصة إلى مناطق الشمال التي تتميز بمساحاتها الخضراء وطبيعتها الخلابة، حيث تفضل العديد من العائلات الأردنية قضاء عطلة العيد بعيدا عن صخب المدن.



ودعا حماد، إلى تكثيف الجهود لتوفير المزيد من وسائل النقل السياحي، خاصة مع تزايد الإقبال على السياحة الداخلية خلال عطلة العيد، وكذلك مراجعة أسعار الإقامة في فنادق الخمس نجوم لتكون أكثر توافقا مع ميزانية العائلة الأردنية.



من جهته، أكد الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر الدكتور رافع الطاهات، أن الإقبال على رحلات السياحة الداخلية يسير بوتيرة جيدة، متوقعا أن يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين قبل العيد.



وأشار إلى أن جميع مكاتب وشركات السياحة والسفر المعنية بالسياحة الداخلية أطلقت برامج شاملة تلبي مختلف الاحتياجات، موضحا أن الطلب الأكبر يتركز على سياحة المبيت في وادي رم والعقبة، حيث يفضل الزوار الاستمتاع بالأجواء الصحراوية الساحرة في وادي رم، إلى جانب الأنشطة البحرية المتنوعة التي توفرها العقبة.



وبين الطاهات، أن أسعار البرامج السياحية هذا العام مقبولة وفي متناول الجميع، مما يجعلها خيارا مناسبا للعائلات الراغبة في قضاء إجازة العيد داخل المملكة، إلا أن أبرز التحديات التي تواجه السياحة الداخلية تتمثل في ارتفاع أسعار فنادق الخمس نجوم، خاصة في العقبة والبحر الميت، ما قد يحد من خيارات بعض المواطنين.



ولفت، إلى أهمية توفير حافلات مجانية للمكاتب السياحية من قبل الجهات المعنية، خاصة خلال هذه الفترة، لدعم وتنشيط الحركة السياحية الداخلية، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات ستسهم في تعزيز إقبال المواطنين على الوجهات السياحية المختلفة، وتوفير برامج سياحية بأسعار معقولة.



من جانبه، أكد عضو الهيئة العامة في جمعية وكلاء السياحة والسفر وصاحب أحد المكاتب السياحية، سلامه خطار، أن "المثلث الذهبي"، الذي يضم العقبة ووادي رم والبترا، يعد من أبرز الوجهات السياحية الداخلية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال عطلة العيد، لا سيما أن هذه المناطق توفر خيارات متنوعة تجمع بين الأجواء الصحراوية الهادئة، والمواقع الأثرية الفريدة.



ودعا، إلى الإسراع في إطلاق برنامج "أردننا جنة" لهذا العام، نظرا لدوره المهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم مختلف القطاعات المرتبطة بها، مثل شركات السياحة والفنادق والأدلاء السياحيين.