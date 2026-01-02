السبت 2026-01-03 12:05 ص

طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد
لواء الكورة
الجمعة، 02-01-2026 10:56 م

الوكيل الإخباري-   قال متصرف لواء الكورة بلال الرفايعة، إن غرفة الطوارئ في اللواء، تعاملت مع جميع الملاحظات التي وردت لها خلال المنخفض الأخير الذي تعرضت له المملكة.

اضافة اعلان


وقال الرفايعة، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن معظم الملاحظات التي تم تعاملت معها متصرفية اللواء خلال المنخفض الأخير، كانت عن ارتفاع لمنسوب المياه في الشوارع، وتم التعامل معها أولا بأول.


وأشار الرفايعة، إلى أن أحد بيوت الأسر العفيفة، تعرض لسقوط جزء من "القصارة"، وتم إخلاء السكان منه ونقلهم لبيت مستأجر على الفور، وتزويدهم بوسائل التدفئة، وتقديم المساعدات اللازمة، وقامت مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء بإجراء دراسة اجتماعية للأسرة ليتم صيانة البيت.


ولفت الرفايعة، إلى أن جزءًا من طريق دير أبي سعيد الأغوار الشمالية، تعرض للانهيار، وتم معالجة الانهيار من قبل الجهات المختصة، وتم وضع حواجز اسمنتية، مشيرًا إلى أن الطريق مفتوح أمام حركة السير.


وأكد الرفايعة، تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية في غرفة الطوارئ بلواء الكورة، حيث يتم معالجة جميع الملاحظات الواردة أولاً بأول، داعيًا المواطنين إلى تبليغ غرفة الطوارئ باللواء في حال حدوث أي طارئ.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

أخبار محلية جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"

اليونيفيل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

أخبار محلية طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

3690 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

أخبار محلية 3690 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أمرت السلطات الأوكرانية الجمعة، بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل مع ذويهم من نحو 40 قرية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، حيث حققت القوات الروسية تقدما خلال الأشهر الأخيرة. وقال وزير إعادة الإعمار ال

عربي ودولي أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء 3000 طفل وذويهم من منطقتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك

زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع



 






الأكثر مشاهدة