طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

الوكيل الإخباري- قال متصرف لواء الكورة بلال الرفايعة، إن غرفة الطوارئ في اللواء، تعاملت مع جميع الملاحظات التي وردت لها خلال المنخفض الأخير الذي تعرضت له المملكة.

وقال الرفايعة، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن معظم الملاحظات التي تم تعاملت معها متصرفية اللواء خلال المنخفض الأخير، كانت عن ارتفاع لمنسوب المياه في الشوارع، وتم التعامل معها أولا بأول.



وأشار الرفايعة، إلى أن أحد بيوت الأسر العفيفة، تعرض لسقوط جزء من "القصارة"، وتم إخلاء السكان منه ونقلهم لبيت مستأجر على الفور، وتزويدهم بوسائل التدفئة، وتقديم المساعدات اللازمة، وقامت مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء بإجراء دراسة اجتماعية للأسرة ليتم صيانة البيت.



ولفت الرفايعة، إلى أن جزءًا من طريق دير أبي سعيد الأغوار الشمالية، تعرض للانهيار، وتم معالجة الانهيار من قبل الجهات المختصة، وتم وضع حواجز اسمنتية، مشيرًا إلى أن الطريق مفتوح أمام حركة السير.