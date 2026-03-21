الأحد 2026-03-22 12:42 ص

طوارئ "خدمات جرش" تزيل الأتربة وتتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في المحافظة

السبت، 21-03-2026 09:44 م
الوكيل الإخباري-  تعاملت غرفة الطوارئ التابعة لمجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش، مع عدد من الملاحظات خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على مناطق المملكة.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش الدكتور محمد أبو السمن، إن تراكم الأتربة تسبب بإغلاق جزئي وكلي لعبارات في طريق جرش عمان الاوتوستراد، وتم تنظيف الموقع وإزالة الأتربة وفتح العبارات.

وأضاف، أن كوادر المجلس قامت بتصريف المياه في منطقه القيروان وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه لعدم استيعاب مجاري تصريف المياه للهطولات الغزيرة، كما تم إزاله الأتربة التي تراكمت على الشارع جرش- عجلون، قرب حسبه جرش وفتح العبارات المغلقة جزئيًا على طريق جرش عمان/ القديمة.
وأكد أبو السمن، أن كوادر المجلس ما زالت في الميدان، وغرفة طوارئ المجلس تعمل على مدار 24 ساعه، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال أرقام غرفه الطوارئ " ، 0781010979 ، 0770622223 ، 0772499349"
 
 


توضيح هام من وكالة الطاقة الذرية حول مفاعل ديمونا

عربي ودولي توضيح هام من وكالة الطاقة الذرية حول مفاعل ديمونا

إعلام عبري: 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب في حصيلة أولية للقصف الإيراني الصاروخي على عراد

عربي ودولي إعلام عبري: 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب في حصيلة أولية للقصف الإيراني الصاروخي على عراد

إصابة العشرات في مدينة عراد جنوبي إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني

عربي ودولي إصابة العشرات في مدينة عراد جنوبي إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني

السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة

عربي ودولي السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة

الجيش الإسرائيلي يؤكد تعرّض ديمونا لضربة صاروخية إيرانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يؤكد تعرّض ديمونا لضربة صاروخية إيرانية

مجموعة السبع: مستعدون لاتخاذ إجراءات لدعم إمدادات الطاقة العالمية

عربي ودولي مجموعة السبع: مستعدون لاتخاذ إجراءات لدعم إمدادات الطاقة العالمية

أبو الغيط يرحب بزيارات التضامن والدعم من قادة وزعماء عرب لعواصم الخليج

عربي ودولي أبو الغيط يرحب بزيارات التضامن والدعم من قادة وزعماء عرب لعواصم الخليج

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود



 






