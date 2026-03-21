طوارئ "خدمات جرش" تزيل الأتربة وتتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في المحافظة

09:44 م

الوكيل الإخباري- تعاملت غرفة الطوارئ التابعة لمجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش، مع عدد من الملاحظات خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على مناطق المملكة.





وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش الدكتور محمد أبو السمن، إن تراكم الأتربة تسبب بإغلاق جزئي وكلي لعبارات في طريق جرش عمان الاوتوستراد، وتم تنظيف الموقع وإزالة الأتربة وفتح العبارات.



وأضاف، أن كوادر المجلس قامت بتصريف المياه في منطقه القيروان وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه لعدم استيعاب مجاري تصريف المياه للهطولات الغزيرة، كما تم إزاله الأتربة التي تراكمت على الشارع جرش- عجلون، قرب حسبه جرش وفتح العبارات المغلقة جزئيًا على طريق جرش عمان/ القديمة.

وأكد أبو السمن، أن كوادر المجلس ما زالت في الميدان، وغرفة طوارئ المجلس تعمل على مدار 24 ساعه، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال أرقام غرفه الطوارئ " ، 0781010979 ، 0770622223 ، 0772499349"







