طوارئ "خدمات جرش" تزيل الأتربة وتتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في المحافظة

وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش الدكتور محمد أبو السمن، إن تراكم الأتربة تسبب بإغلاق جزئي وكلي لعبارات في طريق جرش عمان الاوتوستراد، وتم تنظيف الموقع وإزالة الأتربة وفتح العبارات.
وأضاف، أن كوادر المجلس قامت بتصريف المياه في منطقه القيروان وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه لعدم استيعاب مجاري تصريف المياه للهطولات الغزيرة، كما تم إزاله الأتربة التي تراكمت على الشارع جرش- عجلون، قرب حسبه جرش وفتح العبارات المغلقة جزئيًا على طريق جرش عمان/ القديمة.
وأكد أبو السمن، أن كوادر المجلس ما زالت في الميدان، وغرفة طوارئ المجلس تعمل على مدار 24 ساعه، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال أرقام غرفه الطوارئ " ، 0781010979 ، 0770622223 ، 0772499349"
-
أخبار متعلقة
-
رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم
-
جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن
-
هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية
-
مزارعو الكرك: الأمطار الأخيرة تنعش المراعي الطبيعية والأشجار
-
"سلطة البترا" تدعو لتوخي الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية
-
بلدية الطفيلة تتعامل مع إغلاقات طرق بسبب تراكم الطمم والحجارة
-
الجيش: 36 صاروخا وطائرة مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة في الأسبوع الثالث من الحرب
-
طالبة أردنية تلقي نفسها من طابق مرتفع في المستشفى