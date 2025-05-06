طوارئ مستشفى الأميرة بسمة يستقبل حوالي 313 ألف مراجع العام الماضي

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الدكتور إبراهيم الشهابات، إن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل العام الماضي، 312 ألفا 865 مراجعا.

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وبين الشهابات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ، أن مبنى العيادات الخارجية استقبل أيضا 382 ألفا و43 مراجعا، لافتا إلى أن سبب الازدحام الذي يشهده المستشفى يعود إلى استقبال المستشفى تحويلات طبية من المستشفيات في إقليم الشمال كافة.



وقال إن إدارة العيادات وكوادرها الطبية والإدارية و التمريضية والفنية تبذل جهودا كبيرة للتغلب على هذه الإشكالية، حيث يستقبل مبنى العيادات الخارجية حوالي 2500 مراجع يوميا.



وأضاف أن نسبة إشغال أسرة المستشفى عالية جدا، إذ بلغت 92 بالمئة، حيث بلغ عدد الإدخالات السنوية 23 ألفا و724 إدخالا، وعدد العمليات الجراحية 9049 عملية سنويا، إضافة إلى أجراء 64 ألفا و447 صورة طبقية، و22 ألفا و690 صورة بالأمواج الصوتية، و13 ألفا و100 صورة رنين مغناطيسي، و272 ألفا و902 صورة أشعة عادية، و1221 صورة أشعة ملونة، مبينا أن المختبر استقبل 4 ملايين و665 ألفا و4 عينات، وبنك الدم 32 ألفا و 3 عينات.



بدوره، دعا رئيس قسم العيادات الخارجية الدكتور يوسف الشياب، المواطنين إلى ضرورة التوجه للمراكز الصحية الموجودة في مناطقهم والتابعين لها، لصرف العلاجات الشهرية للأمراض المزمنة، وليس من صيدليات العيادات الخارجية، مؤكدا أن هناك عددا من الحالات التي تراجع عيادات الاختصاص الخارجية يمكنها أن تتلقى نفس الخدمة الصحية من المراكز الصحية المنتشرة في أرجاء المحافظة كافة.



وقال الشياب، إن معدل المراجعين للعيادات يوميا وصل إلى 2500 مراجع، أغلبهم يأتون في ساعتي الذروة من العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا، رغم أن العيادات تستقبل المراجعين حتى الخامسة مساء في أقسامها كافة، داعيا إلى عدم التركيز على ساعات معينة لمراجعة العيادات للحصول على الخدمة الصحية المطلوبة، لا سيما أن الحالات ليست طارئة.



من جهته، قال رئيس قسم الأسنان بالعيادات الخارجية الدكتور فيصل أبو الشعر إن المستشفى حدث عددا من أجهزة قسم الأسنان في العيادات الخارجية بالمستشفى؛ ضمن خطة إدارة المستشفى في مواصلة تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها ولضمان سلامة المرضى.



وبين أن إدارة المستشفى بدلت أيضا جهاز الأسنان في قسم الأسنان في العيادات الخارجية بجهاز يتميز بمواصفات أعلى، لتحسين البنية التحتية الطبية وتقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين.