طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في العقبة

الوكيل الإخباري- تمكنت طواقم وحدة خفر السواحل، التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية، يوم أمس الأحد، من إنقاذ مركب سياحي تعرض لعطل ميكانيكي مفاجئ في مياه خليج العقبة ليلاً، نتيجة التفاف حبال حول محركاته، مما أدى إلى تعطله عن الحركة.

اضافة اعلان