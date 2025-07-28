طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في العقبة

وانطلقت زوارق الدورية والإسعاف والسلامة العامة التابعة للوحدة إلى الموقع فور تلقي مركز العمليات البحري نداء الاستغاثة، حيث تم التعامل مع الموقف، وإخلاء الطاقم والركاب دون تسجيل أية إصابات، فيما جرى تأمين المركب ومنع غرقه.
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