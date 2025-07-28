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طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في العقبة

العقبة - أرشيفية
العقبة
 
الإثنين، 28-07-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-    تمكنت طواقم وحدة خفر السواحل، التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية، يوم أمس الأحد، من إنقاذ مركب سياحي تعرض لعطل ميكانيكي مفاجئ في مياه خليج العقبة ليلاً، نتيجة التفاف حبال حول محركاته، مما أدى إلى تعطله عن الحركة.

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وانطلقت زوارق الدورية والإسعاف والسلامة العامة التابعة للوحدة إلى الموقع فور تلقي مركز العمليات البحري نداء الاستغاثة، حيث تم التعامل مع الموقف، وإخلاء الطاقم والركاب دون تسجيل أية إصابات، فيما جرى تأمين المركب ومنع غرقه.

 
 
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