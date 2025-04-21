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طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 تباشر أعمالها

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 21-04-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-    باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 اليوم الاثنين، أعمالها باستقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم جراء الحرب التي يشهدها القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى: "إن المستشفى يجسد حرص واهتمام القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني، بالأهل والأشقاء في قطاع غزة، للوقوف معهم جراء الحرب الدائرة"، مضيفا أن طواقم المستشفى باشرت منذ ساعات صباح اليوم، أعمالها في استقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية.

وبين مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة بدأت باستقبال المراجعين ومتابعة الحالات المرضية، مشيرا إلى أن المستشفى يحتوي عيادات متخصصة تشمل الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق، وجراحة العظام، والأطفال، والوجه والفكين، وعيادة الباطنية، والنسائية، والأطفال الخدج، التخدير والإنعاش، إضافة إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة " استعادة الأمل".

 
gnews

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