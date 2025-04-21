طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 تباشر أعمالها

وبين مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة بدأت باستقبال المراجعين ومتابعة الحالات المرضية، مشيرا إلى أن المستشفى يحتوي عيادات متخصصة تشمل الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق، وجراحة العظام، والأطفال، والوجه والفكين، وعيادة الباطنية، والنسائية، والأطفال الخدج، التخدير والإنعاش، إضافة إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة " استعادة الأمل".
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