طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 تباشر أعمالها

الوكيل الإخباري- باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 اليوم الاثنين، أعمالها باستقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم جراء الحرب التي يشهدها القطاع.

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