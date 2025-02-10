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طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /81 تباشر أعمالها

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة
طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة
الإثنين، 10-02-2025 09:06 م
الوكيل الإخباري-   باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/81، الاثنين، مهامها في قطاع غزة، باستقبال المراجعين والمرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى إن الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني غزة/81 بدأت بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأشقاء في قطاع غزة تلبية لاحتياجات المرضى والمصابين، وتقديم الرعاية الطبية الطارئة في ظل هذه الظروف الصعبة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وقال مدير المستشفى إن الكادر الطبي والتمريضي باشر بترجمة الرسالة الطبية والإنسانية لمراجعي المستشفى، على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المستشفى يضم العديد من الكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية المتميزة، التي تتعامل بدقة واحترافية مع مئات المرضى والمراجعين من خلال عيادات متكاملة تغطي كافة الاختصاصات الطبية، التي تقوم بمهامها الإنسانية على مدار الساعة.

عبر الأهالي والمراجعين عن تقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وجهود القوات المسلحة الأردنية الباسلة والمتواصلة في تقديم خدمات طبية وانسانية لهم.
 
gnews

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