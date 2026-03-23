طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تباشر أعمالها

الوكيل الإخباري- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10، الاثنين، استقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة، لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها بهدف دعم ومساندة القطاع الصحي هناك.

اضافة اعلان



وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه الخطوة تعكس التزام الأردن برسالته الإنسانية والطبية تجاه الشعب الفلسطيني، مبيناً حرص الطواقم الطبية على تقديم خدمات علاجية متقدمة في ظل الظروف الراهنة.

وبيّن أن المستشفى استقبل خلال يومه الأول 668 حالة طبية، شملت عمليات صغرى، ومتابعة أمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، وحالات طارئة باطنية، عبر عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.