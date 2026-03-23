الإثنين 2026-03-23 09:36 م

طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تباشر أعمالها

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
الإثنين، 23-03-2026 07:54 م

الوكيل الإخباري-   باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10، الاثنين، استقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة، لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها بهدف دعم ومساندة القطاع الصحي هناك.

وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه الخطوة تعكس التزام الأردن برسالته الإنسانية والطبية تجاه الشعب الفلسطيني، مبيناً حرص الطواقم الطبية على تقديم خدمات علاجية متقدمة في ظل الظروف الراهنة.
وبيّن أن المستشفى استقبل خلال يومه الأول 668 حالة طبية، شملت عمليات صغرى، ومتابعة أمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، وحالات طارئة باطنية، عبر عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.


ويضمّ المستشفى بحسب مدير المستشفى، عيادات متخصصة تشمل الطب العام والنسائية والباطنية والجراحة والعظام والجلدية والعيون والأذن والأنف والحنجرة وطب الأسنان، إضافةً إلى غرفتي عمليات كبرى وصغرى، وغرفتي عناية حثيثة، ومختبر للأشعة والتعقيم، وصيدلية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة، بإشراف كادر طبي مؤهل من أطباء وممرضين، إلى جانب فرق المهن الطبية المساندة، لتقديم رعاية صحية وفق أفضل المعايير.

 
 


الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.

- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار ب

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تباشر أعمالها



 






