طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تباشر أعمالها

وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه الخطوة تعكس التزام الأردن برسالته الإنسانية والطبية تجاه الشعب الفلسطيني، مبيناً حرص الطواقم الطبية على تقديم خدمات علاجية متقدمة في ظل الظروف الراهنة.
وبيّن أن المستشفى استقبل خلال يومه الأول 668 حالة طبية، شملت عمليات صغرى، ومتابعة أمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، وحالات طارئة باطنية، عبر عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.
ويضمّ المستشفى بحسب مدير المستشفى، عيادات متخصصة تشمل الطب العام والنسائية والباطنية والجراحة والعظام والجلدية والعيون والأذن والأنف والحنجرة وطب الأسنان، إضافةً إلى غرفتي عمليات كبرى وصغرى، وغرفتي عناية حثيثة، ومختبر للأشعة والتعقيم، وصيدلية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة، بإشراف كادر طبي مؤهل من أطباء وممرضين، إلى جانب فرق المهن الطبية المساندة، لتقديم رعاية صحية وفق أفضل المعايير.
-
