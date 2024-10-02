طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة/4 تصل أرض المهمة

ورافقت الطواقم الطبية المتجهة لجنوب القطاع 36 شاحنة، حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية، وتقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الخبرة والاحترافية العالية.
وبدأت طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة/4 فور وصولها لأرض المهمة باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار، والمباشرة بالتحضير والتجهيز لاستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.
ويضم كادر المستشفى 116 من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، يتولون تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين.
يشار إلى أن قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3، وصلت أرض الوطن اليوم بعد أدائها لواجبها الطبي والإنساني تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان من الجيش بخصوص خدمة العلم
-
1873 شهيدا حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 اكتوبر الماضي
-
فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق الأسبوع المقبل - أسماء
-
الحكومة: لن نكون ساحة للصراع.. وحماية الأردن والأردنيين مسؤوليتنا
-
توضيح من هيئة الطيران المدني بشأن حركة الطيران في اجواء الاردن
-
الحكومة : 3 إصابات "طفيفة" بعد سقوط أجزاء من صواريخ
-
الدويري يكشف تفاصيل الهجوم الايراني
-
سقوط شظية بطول مترين في السلط - صورة