طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة/4 تصل أرض المهمة

الوكيل الإخباري- استكمالاً للجهود والمساعي التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وصلت أول أمس الإثنين طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع، والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، وكان في وداع البعثة رئيس دائرة الأطفال في الخدمات الطبية الملكية وآمر مدرسة سلاح المدفعية الملكي.

اضافة اعلان



ورافقت الطواقم الطبية المتجهة لجنوب القطاع 36 شاحنة، حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية، وتقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الخبرة والاحترافية العالية.



وبدأت طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة/4 فور وصولها لأرض المهمة باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار، والمباشرة بالتحضير والتجهيز لاستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.



ويضم كادر المستشفى 116 من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، يتولون تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين.

يشار إلى أن قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3، وصلت أرض الوطن اليوم بعد أدائها لواجبها الطبي والإنساني تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.