الخميس 2026-01-15 06:59 م

طوقان تبحث مع معهد النمو الأخضر تعزيز الشراكة وحشد التمويل المناخي

الخميس، 15-01-2026 06:28 م
الوكيل الإخباري-   التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، بالمدير التنفيذي لمعهد النمو الأخضر العالمي سانغ هيوب كيم، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة، بحضور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد محمدو تونكارا، وممثل المعهد في الأردن كريستوف أسيكو.اضافة اعلان


وأعربت الوزيرة طوقان عن تقديرها لمستوى التعاون القائم مع معهد النمو الأخضر العالمي، مشيدة بالدور الذي يضطلع به المعهد في دعم أولويات الأردن في مجالات النمو الأخضر والعمل المناخي وحشد التمويل المناخي، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية للنمو الأخضر، والتزامات المملكة ضمن اتفاقية باريس للتغير المناخي.
 
 


