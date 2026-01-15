طوقان تبحث مع معهد النمو الأخضر تعزيز الشراكة وحشد التمويل المناخي

وأعربت الوزيرة طوقان عن تقديرها لمستوى التعاون القائم مع معهد النمو الأخضر العالمي، مشيدة بالدور الذي يضطلع به المعهد في دعم أولويات الأردن في مجالات النمو الأخضر والعمل المناخي وحشد التمويل المناخي، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية للنمو الأخضر، والتزامات المملكة ضمن اتفاقية باريس للتغير المناخي.
