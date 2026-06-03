طيران ناس ينقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان

الوكيل الإخباري- أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن نقل رحلاته المباشرة بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان ابتداءً من 15 الشهر الحالي ضمن خططه لتعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع خيارات السفر لديه.

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وستسير "ناس" وهي شركة سعودية، بحسب بيان لها اليوم الأربعاء، رحلات يومية بين جدة ومطار مدينة عمّان، ما يوفر تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة للمسافرين بين السعودية والأردن.



وأكدت الشركة استمرار تشغيل رحلاتها من الرياض والدمام و المدينة المنورة إلى العاصمة عمّان عبر مطار الملكة علياء الدولي كالمعتاد، بما يضمن الحفاظ على شبكة الربط الحالية وتقديم خيارات متنوعة للمسافرين.