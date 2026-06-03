طيران ناس ينقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان

وستسير "ناس" وهي شركة سعودية، بحسب بيان لها اليوم الأربعاء، رحلات يومية بين جدة ومطار مدينة عمّان، ما يوفر تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة للمسافرين بين السعودية والأردن.
وأكدت الشركة استمرار تشغيل رحلاتها من الرياض والدمام و المدينة المنورة إلى العاصمة عمّان عبر مطار الملكة علياء الدولي كالمعتاد، بما يضمن الحفاظ على شبكة الربط الحالية وتقديم خيارات متنوعة للمسافرين.
وقالت الشركة، التي تعتمد شركة مالترانس للسياحة والسفر الأردنية وكيلا حصريا لها بالمملكة، إنّ التوسع يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي وتطوير شبكة وجهاتها بما يلبّي الطلب المتنامي على السفر، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم الصيف ومواسم العمرة والحج.
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