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طيران ناس ينقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان

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أرشيفية
 
الأربعاء، 03-06-2026 03:17 م

الوكيل الإخباري- أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن نقل رحلاته المباشرة بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان ابتداءً من 15 الشهر الحالي ضمن خططه لتعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع خيارات السفر لديه.

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وستسير "ناس" وهي شركة سعودية، بحسب بيان لها اليوم الأربعاء، رحلات يومية بين جدة ومطار مدينة عمّان، ما يوفر تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة للمسافرين بين السعودية والأردن.


وأكدت الشركة استمرار تشغيل رحلاتها من الرياض والدمام و المدينة المنورة إلى العاصمة عمّان عبر مطار الملكة علياء الدولي كالمعتاد، بما يضمن الحفاظ على شبكة الربط الحالية وتقديم خيارات متنوعة للمسافرين.


وقالت الشركة، التي تعتمد شركة مالترانس للسياحة والسفر الأردنية وكيلا حصريا لها بالمملكة، إنّ التوسع يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي وتطوير شبكة وجهاتها بما يلبّي الطلب المتنامي على السفر، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم الصيف ومواسم العمرة والحج.

 
 


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