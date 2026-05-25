ظاهرة فلكية تزين سماء الأردن الأحد القادم ولن تتكرر قبل 2080

الإثنين، 25-05-2026 08:35 ص
الوكيل الإخباري-   يشهد الأردن والعالم مساء الأحد 31 أيار 2026 ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في "بدر الأوج الأزرق"، الذي يجمع بين حدثي "البدر الأزرق" و"بدر الأوج" أو ما يعرف بـ"الميكرومون"، في ظاهرة لن تتكرر قبل عام 2080، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.اضافة اعلان


وقال السكجي إن "البدر الأزرق" يُقصد به حدوث بدرين كاملين خلال شهر ميلادي واحد، حيث اكتمل البدر الأول في الأول من أيار 2026، فيما يكتمل البدر الثاني مساء 31 أيار الحالي.

وأوضح أن "بدر الأوج" يحدث عندما يكون القمر قريبا من نقطة الأوج في مداره حول الأرض، أي عند أبعد مسافة تقريبا عن كوكبنا، ما يجعله يبدو أصغر قليلًا وأخف سطوعا مقارنة بالبدر الاعتيادي، مشيرا إلى أن القمر سيكون في برج العقرب.

وبيّن أن البدر سيشرق من الأفق الشرقي لمدينة عمّان وضواحيها قرابة الساعة الثامنة مساءً بعد غروب شمس الأحد بقليل، فيما يكتمل فلكيا عند الساعة 11:45 صباحا بتوقيت الأردن، وعلى مسافة تقارب 406 آلاف كيلومتر من الأرض، وهي من أكبر المسافات المسجلة لأقمار البدر خلال عام 2026.

وأضاف أن الفرق الظاهري في حجم القمر قد لا يكون واضحا بسهولة بالعين المجردة، إلا أن المقارنة بين هذا البدر وأقمار الحضيض تُظهر فرقا ملحوظا في الحجم والسطوع، خاصة في الصور الفلكية والرصد المتخصص.

وأكد السكجي أن القمر لن يظهر باللون الأزرق فعليا، موضحا أن مصطلح "البدر الأزرق" يُستخدم فلكيًا للدلالة على البدر الثاني في الشهر الميلادي الواحد، أو البدر الثالث في فصل فلكي يضم أربعة بدور مكتملة، وهي ظاهرة تتكرر كل عدة سنوات.

وأشار إلى أن بدر أيار 2026 يُعد من أندر أشكال البدور، كونه يجمع بين "البدر الأزرق" و"بدر الأوج" في آن واحد، لافتا النظر إلى أن آخر "بدر أوج أزرق" حدث في 31 تشرين الأول 2020، وعُرف عالميا باسم "بدر الهالوين".
 
 


