الخميس 2026-07-02 01:51 م

ظاهرة فلكية تزين سماء الأردن فجر السبت

يشهد الأردن فجر يوم السبت المقبل مشهداً فلكياً مميزاً يتمثل في اقتران كوكبي المريخ وأورانوس في كوكبة الثور، حيث يبلغان أقرب مسافة ظاهرية بينهما قبيل شروق الشمس، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدك
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 12:32 م
الوكيل الإخباري-    يشهد الأردن فجر يوم السبت المقبل مشهداً فلكياً مميزاً يتمثل في اقتران كوكبي المريخ وأورانوس في كوكبة الثور، حيث يبلغان أقرب مسافة ظاهرية بينهما قبيل شروق الشمس، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي.اضافة اعلان


وقال السكجي إن أفضل وقت لرصد وتصوير الظاهرة من الأردن سيكون عند نحو الساعة 4:15 فجر السبت، إذ يظهر الكوكبان منخفضين فوق الأفق الشرقي، ويمكن مشاهدتهما باستخدام التلسكوبات أو المناظير، كما يمكن تصويرهما بكاميرات الهواتف المحمولة المثبتة على حامل مناسب، فيما لا يمكن رصد ذروة الاقتران التي تحدث عند الساعة 9:10 صباحاً بسبب سطوع ضوء النهار.

وأوضح أن المريخ يبدو أكثر سطوعاً من أورانوس، إذ يبلغ قدره الظاهري نحو +1.3، بينما يبلغ القدر الظاهري لأورانوس +5.8، ما يجعل رصده بالعين المجردة صعباً ويتطلب في الغالب أدوات بصرية، مشيراً إلى أن المشهد يمكن متابعته منذ شروق الكوكبين قرابة الساعة الثالثة فجراً وحتى شروق الشمس.

ولفت الى أن التقارب بين الكوكبين تقارب ظاهري ناتج عن اصطفاف هندسي كما يُرى من الأرض، رغم أن المسافة الفعلية بينهما تقدر بمليارات الكيلومترات، إذ يبعد المريخ عن الأرض نحو 314 مليون كيلومتر، بينما يبعد أورانوس نحو 3 مليارات كيلومتر.

وأشار إلى أن الجمعية الفلكية الأردنية ستقوم برصد وتوثيق هذه الظاهرة من الصحراء الشرقية الأردنية، ضمن جهودها المستمرة لمتابعة الظواهر الفلكية ونشر الثقافة العلمية.
 
 


gnews

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