ظاهرة فلكية مميزة تزين سماء الأردن مطلع حزيران

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، الأحد، إن كوكب المشتري يقترب من كوكب الزهرة هذه الأيام في كوكبة "التوأمان"، في ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة بسهولة بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الغربي للأردن.





وأوضح أن الكوكبين يظهران كألمع نقطتين في السماء بعد الشمس والقمر، ويزداد التقارب بينهما تدريجياً ليبلغ ذروته مساء الثلاثاء 9 حزيران 2026، عندما تفصل بينهما مسافة زاوية تقارب 1.6 درجة قوسية فقط، في مشهد يمكن رؤيته من مختلف أنحاء الأردن والمنطقة العربية بعد غروب الشمس مباشرة.



وأضاف السكجي أن المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، سيعانق ظاهرياً كوكب الزهرة في لوحة سماوية تزين الأفق الغربي، ويمكن متابعة هذا المشهد من بعد الغروب وحتى نحو الساعة 10:20 مساءً بتوقيت الأردن.



وأشار إلى أن هذا الاقتراب هو اقتراب ظاهري ناتج عن اصطفاف هندسي كما يُرى من الأرض، رغم أن المسافة الحقيقية بين الكوكبين تبلغ مئات الملايين من الكيلومترات، مبيناً أن المشتري يبعد عن الأرض نحو 904 ملايين كيلومتر، فيما يبعد الزهرة قرابة 179 مليون كيلومتر.



وبيّن السكجي أن الزهرة يُعد من ألمع كواكب السماء وأكثرها حضوراً في الذاكرة الإنسانية، في حين ارتبط المشتري عبر التاريخ بالهيبة والسلطة والملوكية، ما جعل اقترانهما يحمل دلالات رمزية في بعض الحضارات القديمة.



ودعا هواة الفلك والتصوير إلى توثيق هذا الحدث الفلكي، لما يحمله من مشهد بصري مميز يبرز جمال السماء والحركة الكونية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاقترانات تتكرر بين الحين والآخر بدرجات متفاوتة من القرب والسطوع.





