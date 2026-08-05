الأربعاء 2026-08-05 04:11 م

ظروف عائلية تحول دون ظهور مدرب النشامى في مؤتمره الصحفي الأول

ظروف عائلية تحول دون ظهور مدرب النشامى في مؤتمره الصحفي الأول
ظروف عائلية تحول دون ظهور مدرب النشامى في مؤتمره الصحفي الأول
 
الأربعاء، 05-08-2026 02:13 م
الوكيل الإخباري-   قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، بادو الزاكي، والذي كان مقرراً عقده يوم الخميس 6 آب في مقر الاتحاد، إلى إشعار آخر.اضافة اعلان


ويأتي قرار التأجيل نظراً لظروف عائلية طارئة حالت دون وصول المدرب إلى الأردن في الموعد المحدد، على أن يعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن الموعد الجديد للمؤتمر الصحفي لاحقاً.

وكان الاتحاد أعلن تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدرباً للمنتخب الوطني الأول، بعقد يمتد لعام واحد يجدد باتفاق الطرفين، لقيادة النشامى خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة إقامتها في السعودية.

ويتمتع الزاكي بسيرة حافلة كلاعب ومدرب، إذ قاد المنتخب المغربي إلى إنجاز تاريخي في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك، ببلوغ دور الـ16، كما تُوّج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1986، وقدم مسيرة مميزة مع نادي ريال مايوركا الإسباني.

وعلى الصعيد التدريبي، قاد الزاكي المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2004، كما أشرف على تدريب عدد من الأندية والمنتخبات، أبرزها الوداد الرياضي، والفتح الرباطي، والكوكب المراكشي، واتحاد طنجة، إلى جانب منتخبي السودان والنيجر.
 
 


gnews

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